Aportará BC 17 mil empleos a migrantes

Existen 17 mil vacantes en Baja California en el sector industrial, pero los empresarios piden que todos los migrantes potenciales a ser contratados cuenten con la documentación requerida, informó el presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación (Index) Zona Costa.

Luis Hernández González declaró lo anterior luego del anuncio de Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina de este viernes, donde se dio a conocer que en la frontera Norte hay hasta 40 mil espacios de trabajo.

El industrial líder de Index dijo que se reunieron el jueves con el Ejecutivo Federal para informar sobre las vacantes en la industria de manufactura.

También explicó que ahí solicitaron información sobre cómo actuará el gobierno para que los migrantes que sean deportados de Estados Unidos cuenten con la documentación necesaria.

“A nivel nacional nos sentamos con ellos a platicar, queremos que nos digan cómo van a generar todos los papeles como CURP, RFC y esos detalles”, añadió.

Para empezar a contratar se requiere que el Gobierno federal haga todo lo necesario para que las personas estén legalmente identificadas, apuntó, si no se tiene todo en regla va a ser imposible contratar a las personas.

Hernández González adelantó que la próxima semana sostendrán de nuevo reuniones con Andrés Manuel López Obrador para conocer los avances en las peticiones del sector.

“No queremos tener un riesgo como empresas porque no solo estamos regulados por México”, aclaró, “también por otros países y ellos podrán decir no puedes emplear gente que no cuente con papeles”.

Pago a migrantes

El pago de la Federación de hasta un mes de salario a los migrantes es algo positivo, aunque recalcó que si no se tiene una solución para la legal estancia de las personas no servirá de mucho.

Apenas hace unos días el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, mencionó que las empresas que contraten a deportados por Estados Unidos recibirán ese apoyo.

El presidente de Index también cuestionó a Andrés Manuel López Obrador por ese tema, sin embargo, no recibió más detalles sobre cómo será el proceso.

“Tenemos que ver las condiciones, qué se va a hacer y qué no, porque aún el comentario está muy vago”, externó el líder del sector maquilador.