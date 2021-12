Aplica un escudo contra el Covid-19

Tijuana BC.- La doctora Claudia Mendoza es uno de los Personajes del Año 2021 por formar parte de las jornadas de vacunación contra el Covid-19 en la región.

Actualmente es coordinadora de Medicina Preventiva en la Jurisdicción de Salud Número 2 y encargada del módulo de inmunización en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC).

En los casi dos años del coronavirus en Baja California, Claudia Mendoza, se ha mantenido en la primera línea de los héroes que luchan contra la pandemia.

Sus familiares le han reconocido su esfuerzo, especialmente su padre de 65 años, quien se contagió y a pesar de los pronósticos, sobrevivió.

Mi papá estuvo muy grave, pensamos que no iba a salir adelante, a pesar de todo el apoyo que tenía, pero ahí está, sigue trabajando, sigue con nosotros y afortunadamente aprendió lo importante que es cuidarse por la enfermedad... Ha sido un reto muy grande porque casi no nos hemos visto como acostumbramos anteriormente, yo sé que es una etapa en la que le tenemos que echar las ganas si queremos tener un mejor futuro para mí y para mi hijo, que es la piedra angular, el que me motiva a seguir adelante”