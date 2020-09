Anuncian inicio de obras para Tijuana este año

TIJUANA, BC.- Este año el Gobierno del Estado invertirá un total de 552 millones de pesos en obras para Tijuana de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt).

La titular de la dependencia, Karen Postlethwaite Montijo, informó que uno de estos grandes proyectos es el Tren Interurbano de Tijuana que iniciará durante el último trimestre del año.

Sin embargo, al ser una gran obra continuará hasta el 2021, tiempo en el que se contempla concluir la primera fase del proyecto que son 5 kilómetros.

“Esta todos los estudios del Tren Interurbano, esa es una de las grandes obras del 2021, aunque ya se va empezar con el proceso de licitación, va ser una obra que a finales de año va avanzar muy poco”, declaró.

Otro proyecto en el que actualmente trabajan es el segundo piso hacia el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

Obra la cual presenta una demanda actualmente, por lo que está detenida momentáneamente.

“Estamos haciendo proyectos y no puedo dar más datos porque tenemos una demanda de parte de la APP que no se firmó de la administración anterior, entonces más datos no puedo dar por la cuestión judicial, pero el proyecto ejecutivo, los proyectos de estudio, todo eso si se está haciendo”, expresó.

Otros trabajos importantes que arrancará este año, pero concluirá hasta el próximo año es el bulevar García que partirá del bulevar 2000 hasta el área del Paseo del Prado, en donde invertirán 18 millones de pesos, al atender a comunidades como Villas del Álamo y Villas del Campo.

Otros trabajos del último trimestre incluye la conclusión del Nuevo Centro de Justicia Penal de Tijuana, la conclusión de la UNEME de Tijuana de Cirugía Ambulatoria, la conservación y mantenimiento del bulevar 2000, la modernización del crucero de la carretera libre de Tijuana-Tecate, la modernización del bulevar 2000 con el bulevar Nogales y la rehabilitación de la carpeta asfáltica del Hospital General Tijuana.

“Estamos enfocándonos a las prioridades de urbanización que atienden al mayor número de personas como el bulevar García, el bulevar 2000 y las grandes de inversión serían con inversión privada junto con el gobierno a través del derecho de vía, los estudios, los proyectos, pero la inversión es básicamente privada que nos hace bien para detonar la economía y la construcción”, puntualizó.