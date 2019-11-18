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Tijuana

Anuncia Cespt segundo corte de agua para colonias de Sección 3

Participación de la ciudadanía es vital para alcanzar nuevamente la regularización en el servicio.

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Por Redacción/GH

La lista así como los mapas de cada uno de los 7 distritos donde se muestra la sección 3, pueden consultarse en www.cespt.gob.mx

La lista así como los mapas de cada uno de los 7 distritos donde se muestra la sección 3, pueden consultarse en www.cespt.gob.mx

TIJUANA.- La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, recuerda a los usuarios , la lista de colonias pertenecientes a la sección 3, que este MARTES 19 de noviembre tendrán el segundo corte de manera oficial, dentro del Programa de Racionamiento de Agua Potable.


La lista así como los mapas de cada uno de los 7 distritos donde se muestra la sección 3, pueden consultarse en www.cespt.gob.mx.

DISTRITO JUAN OJEDA

 

10 DE MAYO

AGUILON

GRANJAS DIVISION DEL NORTE

GRANJAS FAMILIARES UNIDAS

INSURGENTES

LAS TORRES I y II

LOS OLIVOS RANCHO

MAGISTERIAL

MANANTIAL

NIDO DE LAS AGUILAS

PEGASO

PONTEVEDRA

RANCHO ESCONDIDO

RANCHO ONTIVEROS

RINCONADA I Y II

 

 

DISTRITO PARAÍSO

 

CAÑON DE LA PEDRERA

CHAPULTEPEC 10

COLINAS DEL REY

CUBILLAS SUR

CUMBRES DE JUAREZ

EL RUBI

GUADALAJARA

LA SIERRA

LADERAS DE MONTERREY

LOMAS DEL RUBI

LOMAS DOCTORES

MADERO SUR

MEXICO

MONTE SAN ANTONIO

MONTERREY

OBRERA

RINCONADA LA CACHO

RUBI AGUADORES

VALLE DEL RUBI

 

 

DISTRITO ALDO ESQUER

 

1ER. AYUNTAMIENTO  10%

ALEMAN

ALTAMIRA NORTE

ALTAMIRA SUR

ANEXA HERRERA

ANEXA MIRAMAR

AZCONA

CAÑON DE LAS ROSAS

CAÑON DEL MATADERO

CAÑON K

CAÑON MIRAMAR

CAÑON YUCATAN 50%

CASTILLO 5%

CENTRO 2%

DIVINA PROVIDENCIA

GRAN TENOCHTITLAN

HIDALGO

INDEPENDENCIA

LAURELES 5%

LINDA VISTA

MIRADOR

MIRAMAR

MORELOS

RANCHO LA CUEVA

ROSARITO

TERRAZAS DE SAN BERNARDO

ZONA NORTE 5%

 

 

DISTRITO A. VALENZUELA

 

AGRARISTAS

ALTITUD 58

ANEXA PORVENIR

AZTECA

AZTECA

CAMPOS

CAÑON DE LA RAZA

CAÑON DE LA RAZA II

CERRO COLORADO 1

CERRO COLORADO 2

CERRO COLORADO 3

CONJ. HAB. LAS VISTAS

COUJ. HABIT ESTADIO

COUJ. HABIT. JACARANDAS

EL PROVENIR

FIDEL VELAZQUEZ

GUAYCURA P/B

HACIENDA DE CORDOBA

HOROSCOPO

INF. ALVA ROJA

INF. CAPISTRANO P/A

INF. CAPISTRANO P/B

INSURGENTES MAJA MAQ

JACARANDAS

KINO

LA CAMPIÑA

LIBRAMIENTO

LOMAS DEL COLORADO

LOMAS DEL COLORADO

LOPEZ PORTILLO

LOPEZ PORTILLO

LOPEZ PORTILLO

LOS SUCILLOS

MEDINA MEDITERRANEO

MIRADOR CAPISTRANO

MONTEREAL I

PARAISO DEL RIO

PARQUE INDUSTRIAL LA CAMPIÑA

PORTICOS DE LA MESA

PRADEDRAS DE LA MESA

PRIVADA CARTAGENA

PUERTAS DEL RIO

RESIDENCIAL INSURGENTES

RIVER HOUSE

SEMINARIO

VALLE DE LAS FLORES

VILLA CRUZ

VILLA DEL RIO

VISTA DEL RIO

VISTA REAL I

VISTA REAL II

 

 

DISTRITO ROSARITO

 

PÓRTICOS DE SAN ANTONIO

PRADERAS DE LA GLORIA

VILLA RESIDENCIAL SANTA FE 2

HACIENDA LAS FLORES

PÓRTICOS LA GLORIA

REAL DE SAN ANTONIO

ESTRELLA DEL PACIFICO

EL ROSARIO

LAS VILLAS SANTA FE

VILLAS TIJUANA

LOMAS DEL REAL 

VISTA BELLA

SANTA FE 1ERA SECCIÓN (parte alta)

URBIQUINTA VERSALLES

PUNTA BANDERA

PUNTA DEL MAR

ENCANTO DEL MAR

VISTA AZUL

REAL MEDITERRANEO

ANTONIO DEL MAR

DELFINES

CENTRO COMERCIAL LOS DELFINES

THE PARK AT MALIBU

BAJA MALIBÚ

PLAYA BLANCA

CAMPO TORRES

CAMPO CASTILLO

LAS OLAS MAR Y SOL

BAJA DEL MAR

SANTA MÓNICA

LEYES DE REFORMA

RICAMAR

REAL DEL MAR

HACIENDA DEL MAR

BRISAS DEL MAR

SAN MARINO

RANCHO DEL MAR

 

 

DISTRITO REFORMA

 

VILLAS DEL ALAMO

SAN LUIS

GENERACION 2000

SANTA CRUZ

EMILIANO ZAPATA

VILLAS DEL PRADO 1

VILLAS DEL PRADO 2

VALLE DORADO

HACIENDA DELICIAS 1

HACIENDA DELICIAS 2

HACIENDA DELICIAS 3

LOS VALLES

GRANJAS BUENOS AIRES

HACIENDA LOS VENADOS

PALMA REAL

PUERTA PLATA

NATURA

 

 

DISTRITO FLORIDO

 

CASA BLANCA VINEDOS

EJIDO FRANCISCO VILLA

FLORIDO 4

LA MORITA 1

LA MORITA 2

REAL DE SAN FRANCISCO ( TODAS SECCIONES)

RESIDENCIAL CUMBRES

RESIDENCIAL EL DORADO

TORRES DEL MATAMOROS

TORRES DEL MATAMOROS ( ZI )

VILLAS DEL DORADO

 

 

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