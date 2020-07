Gobierno deja libre la caseta de Playas

Tijuana, BC.- El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, anunció que no se cobrará peaje en la caseta de Playas de Tijuana a partir del miércoles 8 de julio, por lo que de manera simbólica la liberó la tarde de ayer.

En el evento, dijo que hizo las gestiones necesarias para cumplirle a los miles de ciudadanos que se veían afectados con el pago de la caseta.

Ahí de manera simbólica, entregó las llaves al fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz, para que brinde los servicios de seguridad a la zona.

“Le estamos entregando las llaves al fiscal para su seguridad, nada más van a estar los fiscales para vigilar que no haya ningún abuso y que no vengan gente a destrozarlas, pero ya no hay cobro para nadie”, declaró.

Entre los argumentos para esta decisión, el secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, dijo que la caseta de cobro se ha convertido en un impedimento para que los cuerpos policiacos, ambulancias y bomberos puedan llegar rápidamente a brindar sus servicios a la comunidad que vive en esta zona.

Como parte del decretó que firmó ante los vecinos presentes que se han visto afectados por el pago del peaje desde hace varios años.

Entre los puntos del documento se le pide a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial hacer los trámites correspondientes ante Caminos y Puentes Federales para que entregue al Gobierno del Estado el tramo para su operación y mantenimiento.

Mientras a que a la Secretaría de Gobierno le pidió solicitar la vigilancia de la carretera a la Fiscalía General del Estado a través de la Guardia Estatal con el apoyo de la Policía Municipal.

Por su parte, la representante de los vecinos afectados, Mónica Jiménez, agradeció el cambio porque desde hace años se ven afectados con el pago del peaje, y que a pesar de las solicitudes a otros gobiernos locales, estatales y federales no habían obtenido respuesta hasta el día de ayer.