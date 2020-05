Anota Xolos con donativo a hospitales de Tijuana 

Mensaje de Club Tijuana Xoloitzcuintles:

En el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente somos conscientes de la difícil situación que se está atravesando a nivel mundial a causa del COVID-19. Por ello, decidimos reconocer y apoyar el esfuerzo y dedicación del personal de salud. Así que este jueves, realizamos la primera de dos entregas de donativos en especie a los 3 principales hospitales de nuestra ciudad y a la Iniciativa Apoyemos Tijuana.

A nombre de nuestro Presidente, Jorgealberto Hank Inzunza, salimos en punto de las 12:00 horas desde el Estadio Caliente hacia el Hospital Regional Tijuana, Clínica 20, para entregar guantes, overoles, caretas, gel antibacterial y bebidas hidratantes.

De la primera camioneta que llegó a la Clínica, descendió la mascota del equipo, el Xolo Mayor para comenzar la descarga de productos.

“¿Me pueden tomar una foto con él? Mis hijos son seguidores del Xolo Mayor, pero ahora están en el albergue”, comentó una de las señoras que vende tapa bocas a las afueras del lugar.

Fueron 20 personas, entre médicos y enfermeras, quienes salieron a recibir el donativo a la puerta principal del lugar.

“Cada jornada ha sido difícil, cada jornada hemos visto más pacientes, que desgraciadamente están delicados, sin embargo con el apoyo de todo el equipo de aquí del hospital, ha sido más adecuado el tratamiento para los pacientes.

“Esta ayuda que ustedes nos están dando, facilita un poquito más el equipo que ya se tiene aquí en el hospital, suma a todo el esfuerzo que hemos recibido de otras partes de la comunidad, de otras dependencias de la ciudad. Nos ayuda bastante para poder atender cada vez mejor a los pacientes que se encuentran aquí”, mencionó el doctor Antonio Molina Corona.

“El mensaje es muy claro”, añadió, “Quédense en casa, porque todavía no se ha acabado esto, la pandemia va a tardar un poquito más, quédense en casa por favor”.

La segunda entrega del día se hizo en el Hospital General Regional, Clínica 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social, a donde se entregó prácticamente el mismo donativo. En la parte posterior del hospital, que en un inicio lucía sin gente, de pronto llegaron unas 30 doctores y enfermeros que salieron para recibir el donativo del Club Tijuana.

“Ha sido muy difícil… y de corazón se agradece todo esto que ustedes están haciendo. Lo agradecen todos los muchachos que de verdad, de corazón, se la están rifando. Esto es una realidad que mucha gente no quiere ver, pero es real. Aporta hay mucha gente aquí encerrada, que no sale en todo el día, porque está con los pacientes, porque entra y ya no sale hasta que termina su salida. Porque tienen que estás ahí.

“Que sean los héroes ellos (los ciudadanos) quedándose en casa. Nosotros porque no podemos quedarnos en casa y porque queremos y nos gustó hacer esto, así que lo vamos a hacer de corazón”, comentó Lucía González Tovar, química de la Clínica 1.

Y fue ella misma quien solicitó al Xolo Mayor que se abrieran las cajas en ese momento para entregar personalmente el apoyo a médicos y enfermeras.

La entrega de donativos continuará mañana, viernes primero de mayo, en el Hospital General y con la Iniciativa Apoyemos Tijuana. En total, serán 20 mil artículos que que se entregarán como donativos. ¡Gracias por su entrega! ¡X que los amamos, los apoyamos!