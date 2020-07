Andrea Gómez, ganadora del premio Ceneval y nutrióloga sobresaliente

Tijuana, B.C.- Como una muestra más de nuestros #OrgulloXochicalco, la licenciada Andrea Gómez Carrillo, egresada destacada de la Licenciatura en Nutrición de Universidad Xochicalco campus Tijuana, actualmente forma parte de la Mesa Directiva del Capítulo Baja California del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional A.C., como coordinadora del mismo.

En entrevista Andrea Gómez nos comentó que la razón principal para escoger Universidad Xochicalco como su casa formadora fue el enfoque clínico en el plan de estudios de la Licenciatura en Nutrición, único en la región Nororeste del país.

“Cuando entras a la carrera no tienes idea de todas las vertientes de la nutrición. Una de las cosas que más me gustan es el trabajo que se realiza dentro de hospitales, la oportunidad que esto te brinda de relacionarte con el paciente, y por supuesto la mayor satisfacción de intervenir y ayudarle a mejorar su calidad de vida”, puntualizó.

La mayor motivación de la licenciada Andrea en el área laboral es convivir y trabajar con personas de gran experiencia en el área de la medicina y la nutrición, lo cual le ha brindado las fuerzas para seguir preparándose, ayudar a más personas, e inculcar la importancia de la nutrición en todos los aspectos.

En 2019 Andrea ganó el premio Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL, por haber obtenido una calificación ‘sobresaliente’ en todas las áreas del examen. En el ámbito profesional realizó sus prácticas en el Hospital General de Tijuana, participando en las áreas de oncología, pediatría, medicina interna, cuidados intensivos, geriatría, cirugía, y soporte nutricional, lo cual le ha permitido desarrollar diversas herramientas y habilidades para una mejor formación profesional.

Quedé encantada con mi aprendizaje, de verdad es impresionante el enfrentarte a enfermedades en las cuales no imaginabas intervenir, y por supuesto darte cuenta que la teoría es sumamente diferente a la práctica. Siempre he pensado que de nada sirve tomar cursos o diplomados si no los ejecutas, y esa es la razón principal para continuar actualizándome: adquirir nuevos conocimientos y llevarlos al campo de acción de mi carrera”, detalló.