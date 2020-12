Amplían restricción de cruces a EU hasta el 21 de enero

Tijuana, B.C.- Las restricciones en los viajes considerados no esenciales hacia Estados Unidos continúan con las restricciones, por lo cual, los ciudadanos mexicanos con visa de turista seguirán sin poder cruzar la frontera.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante Twitter, expone que tras revisar la propagación de Covid en ambos países y el semáforo epidemiológico en naranja, se planteó a Estados Unidos la extensión de estas medidas por un mes más.

Desde el 21 de marzo se mantienen estas restricciones, y la nueva vigencia establecida es hasta las 23:59 horas del 21 de enero de 2021 y ambos países coordinarán las medidas sanitarias en la región fronteriza.

Esto como medida preventiva para evitar la propagación del Covid, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que las restricciones podrían seguir hasta entrar en el semáforo verde.

Las afectaciones

La ampliación de por lo menos un mes más de las restricciones en los cruces fronterizos de México a Estados Unidos tendrá afectaciones en ambos lados de la frontera y sobre todo en las relaciones humanas por la temporada decembrina, señaló el director ejecutivo de la Coalición Frontera Inteligente de San Diego-Tijuana, Gustavo De La Fuente.

“Se deja de dar opciones, no solo de consumo, sino de salud, de ver a sus familiares, son épocas en las que aprovechamos y vemos a muchos de nuestros parientes, que muchas veces no vemos durante el año, entonces no solo desde el punto de vista del consumo sino del punto de vista humano, en las relaciones humanas”, expresó De La Fuente.

El líder en temas fronterizos mencionó que aunque es momento de guardarse y estar en casa, la extensión en las restricciones será difícil para muchas familias.

De La Fuente también mencionó que el auge en los casos de coronavirus se encuentra a la par en ambos lados de la frontera, por lo que las restricciones podrían permanecer hasta dos o tres meses más.

Aunque la llegada de las vacunas contra el Covid-19 a ambos lados de la frontera, mencionó, se espera que lleve a la seria consideración de eliminar las restricciones de cruces.

De La Fuente agregó que hay negocios que no podrán mantener sus puertas abiertas debido a otro mes de restricciones y que además tendrá un efecto muy fuerte en la continuidad de negocios por lo menos del lado estadounidense.

Mientras que en el lado mexicano hay un sector golpeado como el de la gastronomía debido a las restricciones en los cruces, recalcó, pero hay otros giros como súper mercados, farmacias, y hasta talleres mecánicos, que se vieron beneficiados por los consumidores que se quedaron en México.