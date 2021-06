Ambulantes recuperan sus ventas en jornadas de vacunación

TIJUANA, B.C.- Las largas filas que se generan en las jornadas de vacunación AntiCovid-19 en Tijuana también han beneficiado a los vendedores ambulantes, sobre todo a los que se dedican a vender aguas y alimentos.

Es el caso de Neftalí Jaramillo, dueño de un puesto de frutas, papitas y aguas frescas, quien aseguró que las campañas de inmunización le han permitido recuperar las ventas hasta en un 50%, después de que el año pasado, con el inicio de la pandemia tuviera que suspender el negocio familiar.

Platicó que lo hizo para proteger su salud y para respetar las medidas que había determinado la Secretaría de Salud de Baja California.

Jaramillo dijo que la situación laboral y financiera se volvió más complicada cuando la Secretaría de Educación suspendió las clases presenciales en las escuelas privadas y públicas, cuyos estudiantes son los principales consumidores de sus productos.

“Aquí en las vacunas me está yendo bien. Este es mi primer día y ya me estoy recuperando de todo lo que no he vendido desde hace mucho tiempo. Estamos felices, la verdad que sí. Creímos que no iba a ver gente, pero gracias a Dios están llegando muchas”, expresó.

Asimismo, el vendedor comentó que las altas temperaturas registradas en los últimos días también abonaron al negocio.

Por otra parte, confió que cuando los alumnos retornen a los planteles tendrá mayor estabilidad económica, por lo que espera con ansias el 2 de septiembre, fecha en que las autoridades educativas y sanitarias establecieron.