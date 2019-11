Alumnos chinos vencen barreras

Tercera y última parte

México y China están a 12 mil 818 kilómetros de distancia, tienen diferente idioma, cultura y tradiciones, pero comparten la unión entre sus pueblos.

En la escuela secundaria Sindicato Alba Roja de Tijuana conviven en las aulas niños chinos, mexicanos, estadounidenses, guatemaltecos y un venezolano.

“Ha sido un gran reto, se puede decir tanto de convivencia como de intercambio de costumbres, ha sido muy interesante para todos nosotros y si se ha dado cuenta aquí en la escuela con los chicos el trato es igual para todos” declaró

Rosa Aidé López, subdirectora del turno matutino.

Son 43 extranjeros y 60 mexicanos de estados diferentes a Baja California; el mayor reto ha sido con los alumnos de origen chino porque varios hablan español, pero otros muy poco o incluso.

“Hay otros un poco más avanzados, pero sí platicamos en español y pues a veces nos juntamos para hacer tareas y eso nos ayuda más” comentó Alejandro Feng Cen, estudiante de esta secundaria.

Para lograr una adaptación más rápida los agrupan en un mismo salón por grado y de esta manera los que hablan mejor el español ayudan de cierta manera como intérpretes a sus compañeros.

Pese a las diferencias que existen, la convivencia entre todos los alumnos es notable y aunque pudiera haber comentarios entre los niños, entendibles de cierta manera para su edad, el bullying es menor mencionaron los estudiantes.

“Es que me tratan como si fuera de sus familias y en la primaria era muy diferente, ósea me decían cosas y no me gustaban y aquí no me dicen nada, no hay insultos, no me hacen nada y por eso me gusta mucho” declaró la alumna Jia Yi Chen Li.

USAER

En esta escuela, además de los alumnos extranjeros, estudian personas en situación de discapacidad auditiva y visual, así como niños con diferentes tipos de autismo, por ello cuentan con el apoyo de Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER) con personal especializado que complementa las clases regulares con terapias individuales.

“Si vemos que el niño no puede o tiene dificultades emocionales, trabajamos la psicóloga y yo, la maestra de comunicación si tiene problemas de dicción o problemas para hablar o si se pone nervioso” informó Vanessa Luna, trabajadora social de USAER.

En el proceso de integración es fundamental el trabajo del personal educativo, que no recibe bonos o incentivos por el esfuerzo adicional, pero sí la satisfacción de cambiar vidas.

“Es parte de su vocación de servicio y profesionalismo lo que les permite dar esta atención, los maestros no hacen distinción en cuanto a los niños, son alumnos y ellos son maestros y así son atendidos en las escuelas” dijo la directora del plantel, Alba Catalina Soriana.

Escuela para Todos es precisamente eso, un derecho al que todos deben tener la posibilidad de acceder, como en la escuela secundaria Alba Roja ubicada en el centro de Tijuana.