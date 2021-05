Alertan sobre retroceso en semáforo de riesgo

TIJUANA, B.C.- El secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, advirtió que de continuar la tendencia al alza de actos activos en Mexicali y Tijuana se corre el riesgo que el semáforo de riesgo en la Entidad pase de amarillo a anaranjado, y posteriormente a rojo.

“El hecho que se vacunen y se siga vacunando no significa que la pandemia se ha acabado. Es muy importante usar el cubrebocas, guardar el distanciamiento social y por ningún motivo en este momento aglomerarse en la ciudad de Tijuana, y mucho menos en la ciudad de Mexicali que ya está ahorita en anaranjado y que corre el riesgo de irse a rojo, porque sigue subiendo sus actos activos.

Entonces en ese sentido si no cuidamos lo que está pasando en Tijuana y Mexicali, todo el Estado se irá anaranjado y eventualmente a rojo”, destacó.

Durante su informe diario, expuso que Mexicali ocupa el lugar número nueve dentro del top de los municipios con más casos activos brutos de México por cada 100 mil habitantes y Tijuana el lugar 32 mientras Ensenada en el 153.

Explicó que hay 497 casos activos, 333 son de Mexicali, 132 de Tijuana, 16 de Ensenada, 8 en Rosarito y 3 en Tecate, de los cuales 63 se registraron en las últimas 24 horas.

Más de 8 mil muertos

Pérez Rico agregó que de acuerdo a las gráficas, desde el 31 de marzo a la fecha Mexicali ha ido aumentando los casos activos de Covid-19 de manera progresiva, y algo así pasó en el inicio de la primera y segunda olas.

De igual forma mencionó que este municipio tiene 31.24 casos activos por cada 100 mil habitantes, mientras que Tijuana, Rosarito, Ensenada y Tecate, tienen 7.4, 7.12, 3.09 y 2.56, respectivamente

“Para Mexicali la siguiente opción como habíamos dicho a partir de que se iniciaron restricciones, si en 10 días no se rompe la tendencia viene el cierre de actividades y no disminución de aforos, no podemos esperar, no podemos arriesgarnos, ocupamos comprar tiempo para seguir vacunando”, dijo.

El funcionario agregó que este sábado se registraron siete personas que perdieron la vida a causa del virus y se llegó a una cifra de 8 mil 63 personas fallecidas, desde que inició la pandemia en Baja California.

Pérez Rico agregó que hay una ocupación hospitalaria del 23.57% para pacientes con Covid-19, 85 hospitalizados, de los cuales 36 están intubados.

Mientras que de los 497 casos de pacientes confirmados con el virus, 412 reciben atención ambulatoria.