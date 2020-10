Alertan sobre nueva estafa en Facebook

Tijuana.- Usuarios de un grupo de facebook llamado 'Aeropuerto Internacional de Tijuana' advirtieron de personas que utilizan este medio para estafar a los que buscan viajar en avión.

En publicaciones ponen supuestas ofertas, tanto descuentos como 2x1, que consiguen en las aerolíneas, justificando que les dan precio especial por ser una agencia,

Además, adjuntan fotos de boletos presuntamente comprados por ellos; una mujer reportó a un estafador, diciendo que cuando advirtió a los demás, éste procedió a borrar sus comentarios.

Invitó a que si buscan comprar boletos lo hagan directamente en las páginas certificadas de cada aerolínea o directamente en el aeropuerto.

“Yo no gano nada delatándolo pero tampoco voy a permitir ver que los estafan y no decir nada. Así que sean listos, no se dejen engañar”, puntualizó la denunciante.

En los comentarios, una persona estuvo a punto de caer en este engaño, y la delatora respondió que los horarios que ofrece no existen y aparte da los boletos en un precio debajo de lo normal.

Otra fémina también señaló al mismo embaucador, que también procedió a bloquearla al exhibir que su perfil era falso, ya que no contenía información, solo fotos aparentemente sacadas de internet.

“Pobres de quienes se dejen estafar, las aerolíneas casi no ofrecen promociones para el mes de diciembre, esta persona claramente se ve que es un estafador” manifestó.

Una trabajadora de agencia de viaje expresó que ya ha advertido que no compren sus boletos por redes sociales y la gente no entiende; personas recurren a ella después de ser estafados.

“Son muchas las personas que llegan, que no saben qué hacer, que depositaron y las bloquearon, que agarraron los vuelos por facebook, que muy baratos, y la gente sigue sin entender”, comentó.