Alertan sobre fraudes en renta o venta de casas

Tijuana, BC.- Los fraudes inmobiliarios han aumentado con las redes sociales, debido a la publicación de falsos anuncios con petición de depósitos por adelantado, mencionó el presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Tijuana (APIT).

Es un problema que siempre se ha tratado de atacar, afirmó Fermín Kim King, y no es un problema nuevo, y se da principalmente por la falta de información y necesidad que tiene la gente por una vivienda.

“La gente también contribuye, no es posible que quieras pagar una renta y que alguien te hable por teléfono, es como las llamadas de extorsiones telefónicas, que alguien te habla, vas y depositas al Oxxo”, apuntó.

Por la pandemia y los trabajos en casa, mucha gente que no tenía redes sociales comenzó a utilizarlas, lo cual es un impulso para que los usuarios sean víctimas de estos engaños.

Kim King destacó que hay mucha necesidad de vivienda, así como casas abandonadas que son aprovechadas por los estafadores, además, en ocasiones hay personas que cambian los anuncios de las inmobiliarias.

“Nuestros anuncios, por ejemplo, que gente muy fácilmente cambia el letrero y las pone como su anuncio, utilizando los anuncios de los inmobiliarios, y la gente cae en ese tipo de problema”, manifestó.

El fraude en los arrendamientos se da con más frecuencia en el tipo de vivienda más económica, aseveró el dirigente, en casas de seis mil pesos para abajo, y esos abusos están fuera de control, porque no se contrata a un agente.

“También se da en las ventas, hemos detectado un aumento igual, por la confianza de la gente, desconocimiento, y no es con dolo, pero a veces sucede, hemos detectado que se ha levantado bastante”, añadió.

EL COMBATE

En APIT cuentan con aproximadamente 90 miembros, comentó Fermín Kim King, a los cuales la ciudadanía puede acercarse para recibir un servicio y también cuentan con el programa ‘Apit me apoya’.

Hortencia Raygoza Lara, vicepresidenta de APIT, indicó que los ciudadanos que ocupen rentar una vivienda pueden comunicarse con ellos a través de su página web.

“Va a tener la seguridad de que lo que se le ofrezca, en arrendamiento o en venta, viene de un grupo especializado de profesionales que están colegiados, localizables, en un lugar físico, que pagamos nuestros impuestos”, aseguró.

Al acercarse a un asesor inmobiliario pueden evitar perder dinero en un fraude, recalcó, además la comisión se le cobra al arrendador o vendedor, no a quien solicita el inmueble.

No hay forma de cuantificar las estafas de este tipo, añadió Raygoza Lara, ya que no son reportados, sino que los ciudadanos se quejan en redes sociales, pero a pesar de no ser medibles tiene la certeza de que se da frecuentemente.

Lilia Ruth Sastré Ibarra, dirigente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California (Cepicbc), reveló que ya se trabaja en el registro de los contratos de arrendamiento ante la Fiscalía del Estado.

“Empezamos a tener los primeros acercamientos para que nosotros como sector estemos más informados y le estemos dando un blindaje adicional a nuestros clientes”, subrayó.

También se van a realizar campañas informativas para la ciudadanía, por medio de las asociaciones que pertenecen a Cepicbc, Sastré Ibarra advirtió que uno de sus retos es la gestión y comunicación.

“Somos 10 asociaciones en el estado, tenemos dentro de estas asociaciones agentes que están licenciados, que los podemos encontrar en el padrón de agentes registrados del estado, son 400 agentes asociados”, añadió.