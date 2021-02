Alertan en BC sobre comercialización ilegal de vacuna Covid-19 de AstraZeneca

Tijuana BC.- El Delegado Federal Único de Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, pidió a los ciudadanos en la entidad que estén al pendiente de la alerta sanitaria emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaria de Salud, sobre la comercialización ilegal de la vacuna Covid-19 de la empresa AstraZeneca, S.A. de C.V.

Dijo que la empresa farmacéutica AstraZeneca informó que a la fecha no ha firmado convenio con ninguna empresa para que sea intermediaria en la comercialización de sus vacunas en nuestro país.

Puntualizó que la aplicación del biológico es gratuita y solo se aplica de acuerdo a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS CoV-2 para la prevención del Covid-19 en México.

Alejandro Ruiz Uribe expuso que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alerta lo siguiente:

-Cualquier vacuna contra Covid-19 a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales o puntos de venta, constituye un riesgo de salud por ser de dudosa procedencia.

-En caso de que le ofrezcan a la venta la vacuna AstraZeneca, no deberá adquirirla, ya que, por el momento en México no está autorizada su venta al sector privado, además de que la empresa AstraZeneca no reconoce a ningún intermediario para este fin.

-Si conoce algún establecimiento: Hospital, consultorio médico, farmacia o cualquier otro punto de venta que ofrezca esta vacuna, realice la denuncia sanitaria en la siguiente página de internet:

https://www.gob.mx/cofepris/accionesyprogramas/denuncias-sanitarias

-En caso de que haya comprado la vacuna y esta haya sido aplicada, puede hacer el reporte de reacciones adversas o malestares relacionados en los siguientes puntos de contacto:

Liga electrónica “¿Te hizo daño un medicamento?”, VigiFlow, ereporting, ubicados en la página web de la Cofepris.