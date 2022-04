Alerta INE por presuntos cobros para obtener cita

Tijuana BC.- El Instituto Nacional Electoral (INE) invitó a la población a no pagar por citas para realizar el trámite de la credencial de elector ya que este es un servicio gratuito.

La vocal ejecutiva del INE en Baja California, María Luisa Flores Huerta, señaló que constantemente revisan la situación de las citas a través del portal www.ine.mx/ credencial/ por lo que ya han pedido se cancelen algunas.

Hemos detectado gente que está haciendo citas bajo un mismo correo y son cantidades irracionales, hemos pedido la cancelación de las mismas presumiendo que una persona no puede hacer un número de citas tan alto”

Declaró.

Lo anterior, explicó, para abrir espacios para la ciudadanía al saber que existe una gran demanda al respecto del trámite.

No se podrá reagendar

Adelantó que también trabajan en la posibilidad en que ya no se puedan reagendar citas una vez que se cancelan, sin embargo, para esto requieren hacer medicaciones al portal de internet y presupuesto.

La vocal ejecutiva del INE recordó que la población tiene la posibilidad, en caso de presentar algún problema para hacer citas, acudir a los distritos del Instituto para pedir apoyo, lo que representan que no se debe buscar a terceras personas para realizar el trámite.

“Nosotros hemos hecho es un llamado enérgico y constante para decir que nosotros no vendemos citas y que las citas no se venden y que por favor no acceden a ningún tipo de situación como esa porque lo único que se generaría es alimentar a que se siga continuando esa práctica, y lo que queremos es que se acabe”, expresó.

Actualmente por la pandemia del coronavirus siguen trabajando bajo el esquema de citas por lo que también pidió a la población acudir a sus citas y en caso de no poder hacerlo, cancelarla en el portal para que otra persona tenga la oportunidad de acudir.