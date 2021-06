Alejandro Meter charló en el Cecut sobre su serie ‘Postales del confinamiento’

TIJUANA, BC.- El confinamiento a que obligó la pandemia no fue obstáculo para que Alejandro Meter ejerciera su oficio de fotógrafo de escritores y continuó haciendo retratos desde la plataforma Zoom, según relató en una videocharla transmitida por el Centro Cultural Tijuana, institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Alejandro Meter habló de las fotografías que integran su proyecto binacional “Postales del confinamiento”, enfocado en escritores fronterizos tanto del suroeste norteamericano como del Noroeste mexicano.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Originario de Argentina, pero radicado en Estados Unidos desde los 13 años de edad, Meter explicó: “Venía haciendo fotos de escritores hace algunos años, pero con la campaña del expresidente de Estados Unidos sonaban los tambores de la xenofobia y el discurso antiinmigrante, me pareció que no me podía quedar cruzado de brazos y empecé a hacer una especie de mapeo de quiénes son los escritores que están trabajando de ambos lados de la frontera”.

Margo Glantz y Elmer Mendoza, retratos de Alejandro Meter.

Plumas fronterizas

Entre las plumas fronterizas del lado mexicano que Meter ha colocado frente a su lente se encuentran, entre otras, Rosina Conde, Daniel Salinas Basave, Elpidia García Delgado, Ricardo Villegas, José Juan Aboytia, Diego Ordaz, Mavi Robles Castillo, Hilario Peña y Roberto Castillo Udiarte.

Reveló que este proyecto de retratos de escritores de la frontera surgió “como la necesidad de resistir de alguna forma ese discurso antiinmigrante” y precisó: “Vengo de familia de migrantes, yo mismo lo soy, hijo, nieto y bisnieto de migrantes, tengo una fuerte identificación con todo lo que tiene que ver con la migración”.

Meter, quien combina la fotografía con su desempeño como profesor de Literatura latinoamericana en la Universidad de San Diego, California, se siente muy apegado al lado mexicano de la frontera: “había estado en Tijuana muchas veces, incluso presentado libros en el Cecut mucho antes de este proyecto [de retratos de escritores fronterizos] y me puse en contacto con estos amigos que me llevaron con gente muy generosa; estoy siempre agradecido por las puertas abiertas que he tenido”.

Fotos de todo tipo de artistas

Aunque cuenta por centenares los retratos hechos a escritores, sostiene que ha buscado tomar fotos a todo tipo de artistas; “cada proyecto que se abre es una nueva oportunidad; por ejemplo, el mes previo a la pandemia estaba haciendo fotos en un Congreso de Literatura de autores indígenas, donde se juntaron escritores de esas lenguas, creadores de un tipo de literatura que no ha sido suficientemente reconocida”.

Su afán creativo le llevó a emprender el proyecto “Postales del confinamiento”, una mirada al mundo interior de los escritores durante la pandemia: “Uno de mis miedos era dejar de hacer fotos por tantos meses, pero en junio del año pasado dije ¡basta!, debo seguir tomando fotos y probé con esto de hacerlo a través de Zoom”.

Al inicio no estaba seguro de los resultados, “me parecía una chapuza total hacer fotos por Zoom”, pero su otra pasión, la literatura, le ofreció un ejemplo inspirador en la persona de un artista autoconfinado que transformó su trabajo: “André Kertész, fotógrafo húngaro nacido en Estados Unidos que sus últimos años y tras el fallecimiento de su esposa no salía a ningún lado, pero empezó a hacer fotografías desde su ventana”.

Imágenes de amigos escritores

De modo similar, “mi ventana era Zoom y empecé a hacer fotos de amigos escritores y a contactar gente que paradójicamente siempre había querido retratar, como el escritor tijuanense Luis Humberto Crosthwaite”, sostuvo Meter, quien añadió a la lista de este proyecto al novelista Elmer Mendoza y a escritoras como Margo Glantz y Elena Poniatowska.

“Gente hermosa, fotografiarlas fueron experiencias muy lindas, únicas”, a pesar de la distancia, dijo Meter al recordar su contacto vía Zoom con “Luisa Valenzuela, una de las escritoras que leí en la universidad y en parte fue por sus textos que me cambié de la carrera de contabilidad a la de literatura, a finales de los años 80”.

Finalmente, ante el virtual fin del confinamiento en la mayor parte del país, Meter aseguró estar “muy ilusionado, porque este verano tengo muchas ganas de hacer más fotos de autores del lado estadounidense de la frontera para este proyecto binacional; en la actualidad, tengo un 80% de autores mexicanos y 20% de estadounidenses, por lo que quiero emparejar un poco, haciendo un recorrido por Nuevo México y Texas”.

La videocharla del fotógrafo Alejandro Meter se puede observar en el sitio: https://www.youtube.com/watch?v=ljHTjrQNc1k

Siga las redes sociales del Cecut en Twitter (@cecutmx), Facebook (/cecut.mx) e Instagram (@cecut_mx).

Siga las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Twitter (@cultura_mx), Facebook (/SecretariaCulturaMX) e Instagram (@culturamx).