Alejandra Phelts: Propone belleza nueva

Ha expuesto en más de 60 exposiciones en varios países, complementado con investigación académica y proyectos relevantes; expositora en la plataforma TED Talks e invitada como experta de arte en “Frontera Women of the Wall” por la Universidad del Sur de California.

¿Qué sientes al ser reconocida como una “máster” de las artes plásticas?



“Me siento muy orgullosa de ser una referencia para artistas locales, porque en mi época yo no las tuve; me gusta mucho poder compartir mi experiencia con jóvenes y que vean que es posible ser artista”.

¿Cómo descubriste tu talento?



“Tuve la oportunidad de estudiar Filosofía en Francia y estar allá me acercó al arte, me di cuenta que era lo que me apasionaba; cuando regresé a México tomé cursos de técnicas artísticas con el maestro Álvaro Blancarte, quien me hizo ver que ser artista es proponer belleza nueva, que nadie ha visto”.

¿Cómo te involucras con tu comunidad?



“’El Arte Alimenta’ es un proyecto de arteterapia en el que damos cursos gratuitos de pintura a centros sociales para migrantes, orfanatos, casas para el cuidado de ancianos y más”.

En este punto de tu carrera, ¿con qué sueñas?



“Con producir lo que quiero, hacer arte de calidad, ser muy honesta con lo que quiero proponer y ser inteligente haciendo esa propuesta”.

Un mensaje para los lectores de FRONTERA:



“Incluyan arte en su vida: música, gastronomía, danza, todas enriquecen y se disfrutan”.

“Dormir bien es importante para obtener los resultados que quieres, así recargas energía y cuidas tu cuerpo, que es el vehículo que te permite estar vivo y crear”

