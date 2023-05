Alcaldesa de Tijuana responsabiliza a Fiscalía tras agresión a su escolta

Tijuana, BC.- “Hago responsable de lo que me suceda a mí, a mi familia y a mis elementos, al fiscal Iván Carpio. Aquí o hay ineficiencia en el cargo o existe contubernio”, expresó la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez.

A través de una transmisión en vivo, la presidenta municipal manifestó que iba a participar en el trayecto donde un miembro de su equipo de seguridad, fue herido con un arma larga en la zona Centro la mañana de este miércoles, pero lo canceló.

Ante la declaración tan escueta por parte del fiscal, me doy a la tarea de como siempre dar la cara por cualquier hecho delictivo que se dé en Tijuana, ya sea en cuanto algún ciudadano o a mi persona, sin embargo, estoy bien, me encuentro bien y esto no nos detiene, porque no nos tiembla la mano para atacar al crimen organizado como lo hemos hecho en lo que nos corresponde”, aseguró.