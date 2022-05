Alcaldesa de Tijuana inaugura estación de bomberos número 18 en Las Delicias

Tijuana, BC.- La Alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, inauguró la Estación de Bomberos número 18 en Tijuana, en Hacienda Las Delicias, misma que será utilizada como base de la División Forestal de Bomberos Tijuana, debido a que es en la Zona Este de la ciudad, donde se encuentran los puntos de mayor incidencia por servicios forestales, y con esta división, se busca disminuir el tiempo de respuesta en atención.

La nueva estación de bomberos, reforzará la atención de dos estaciones más que ya existen en esta zona de la ciudad, compuesta por alrededor de 32 colonias donde viven aproximadamente 16 mil habitantes.

La estación número 18, inició su construcción en noviembre de 2020, con una inversión de 13 millones 685 mil pesos, en un predio de alrededor de 4 mil 200 metros cuadrados, que incluye una aula de usos múltiples y de capacitación, una sala de juntas, un dormitorio para mujeres, así como un área de baños y regaderas para mujeres, además de contar con un área de recreación y una cancha deportiva.

Obra como parte de Sedatu

La obra fue entregada como parte del programa federal de mejoramiento urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), al Ayuntamiento de Tijuana; La estación de bomberos dijo la Alcaldesa Montserrat Caballero, “es un regalo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que quería brindar a la Zona Este, a esta ciudad, la certeza de que en caso de un siniestro o emergencia se contará con el apoyo de nuestro heroico cuerpo de bomberos, es por eso que me llena de mucho orgullo hacer entrega a los ciudadanos de esta estación, que es prueba de que vamos en la misma línea, recorriendo el camino que traza nuestro señor presidente, el camino de la transformación”.

Caballero Ramírez agregó que "esta obra se veía como un sueño muy lejano, como algo que otras administraciones dejaron para después; la estructura fue terminada pero no pudieron o no quisieron hacerse cargo de ella, nosotros no somos así, nosotros trabajamos para entregar obras a las que se les dé utilidad; agradecemos a nuestra gobernadora Marina del Pilar Ávila, quien nos dijo si, ahí va el agua porque no teníamos agua en la estación".

Caballero Ramírez reiteró que como parte de las políticas públicas del gobierno que encabeza, continuará con acciones que fortalezcan la seguridad de los tijuanenses, atendiendo siempre las principales problemáticas de los ciudadanos, por el mejoramiento de una Tijuana para todos.

Entregan equipo táctico

Asimismo se hizo entrega de equipo táctico (uniformes) para elementos de la Estación de Bomberos Tijuana, con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), con una inversión de más de 977 mil 771 pesos.

En la inauguración de la Estación número 18 de Bomberos Tijuana, estuvieron presentes además de la Alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, el secretario general de Gobierno, Jorge Salazar Miramontes; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Fernando Sánchez González; el oficial Mayor, Marcelo de Jesús Machian Servín; el delegado de La Presa Este, Elvis Arce; el Capitán Rafael Carrillo Venegas, director de Bomberos Tijuana, y la diputada Gloria Miramontes.