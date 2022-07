Alcaldesa analiza desaparecer SITT

Tijuana, B.C. - Si no existen propuestas viables para recuperar el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) se estudiarála posibilidad de desaparecer el proyecto, informó este jueves la Alcaldesa deTijuana, Montserrat Caballero Ramírez.

Indicó que hasta el momento las únicas propuestas recibidas por parte de los empresarios interesados refieren que el ayuntamiento realice la compra total del sistema de transporte, a lo quecalificó como algo inviable.

No puedo comprar un carro que no sirve, lamentablemente ya no tenemos unidades, las vendieron y algunas están en desuso, yo dí siete meses para escuchar proyectos de las empresas interesadas y no he tenido después de un mes ni una sola viable”, detalló.