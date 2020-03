Aislamiento social por covid-19 podría provocar trastornos

Tijuana.- El aislamiento social que sugiere la Secretaría de Salud de Baja California para prevenir el coronavirus (covid-19) podría provocar trastornos de ansiedad por la salud entre la población, advirtió Tania Murrieta, sicóloga especialista en terapia cognitivo conductual.

Comentó que actualmente el tema de conversación entre las personas es el covid-19, sin embargo, en la mayoría de los casos la información que consumen provienen de redes sociales, en las cuales en buena medida es falsa y alarmista.

“Esta época se trata de estar más tranquilos y no ser tan catastróficos. Las manifestaciones de pánico, como las compras, estar difundiendo información que no es correcta ni profesional ni confirmada, al momento de estar confinados en un lugar y no tener otro tema de qué hablar, obviamente este pánico crece y crece y las ideas irracionales vienen a nosotros”, indicó Murrieta.

