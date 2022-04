'Ahogan' a municipio juicios contra alcoholímetros

Tijuana BC.- Las autoridades municipales están “ahogadas” en juicios promovidos por ciudadanos que buscan evitar el pago de multas en alcoholímetros, las cuales pueden alcanzar hasta los 19 mil pesos.

De acuerdo a información de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Tijuana tienen alrededor de 3 mil procesos por resolver ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California (Tejabc), los cuales datan de 2017 a la fecha.

Las demandas en contra de estas infracciones, expusieron especialistas, son porque se considera que existieron errores por parte de los agentes de tránsito al momento de aplicarlas.

Con relación de los resultados de estos procesos, datos del Tribunal apuntan que cada mes durante el presente año alrededor de 30 infracciones son anuladas.

La herencia

El titular de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Tijuana, Rodolfo Adame Alba, informó que la presente administración municipal heredó alrededor de 3 mil juicios derivados de demandas en contra de infracciones impuestas en los alcoholímetros.

Explicó que esta situación se deriva porque desde 2017 surgieron despachos de abogados que se dedicaron a promover este tipo de procesos ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California.

Las demandas, agregó, tienen el objeto de dejar sin efecto el pago de la multa y también la devolución del vehículo asegurado en los alcoholímetros.

Sentencias del tribunal

Con relación del sentido de las sentencias del Tribunal en estos procesos, estimó que la mitad confirman la infracción impuesta al ciudadano y la otra mitad las anula.

Sin embargo, el funcionario municipal indicó que han estado en pláticas con personal del Tribunal, porque en algunas resoluciones se ordena al Ayuntamiento la entrega del automóvil al ciudadano, sin importar que sea una unidad irregular.

Explicó que buscan un cambio de criterios por parte del Tejabc para evitar que los autos conocidos como “chocolate” puedan ser devueltos a los conductores infraccionados.

Esta situación puede ser causa de inseguridad en la ciudad, consideró, porque al devolver la unidad se desconoce para qué actividad la pueden utilizar.

Los errores del policía

Myrcea Quintero Santos, del despacho Todo Legal, Abogados y Consultores, informó que desde siempre el conducir en estado de ebriedad ha sido una conducta que tiene que regular el Estado por cuestión de seguridad de la comunidad.

a comunidad. Indicó que las infracciones impuestas en los alcoholímetros son un procedimiento administrativo, que no conducen a la cárcel.

Mientras no haya lesiones, no haya un daño a propiedad ajena, es un mero trámite administrativo. Entonces lo tomamos desde este punto”

Declaró.

Las asesorías a las personas que son infraccionadas en los alcoholímetros, agregó, van desde la devolución del vehículo o reducir o no pagar la multa impuesta por las autoridades.

“Como ciudadano vas a perder tiempo, es tedioso, pero los abogados nos encargamos de resolver problemas ajenos, ya sabemos el camino”, dijo.

Multas impuestas

Con relación de las demandas en contra de las multas impuestas por conducir en estado de ebriedad, la especialista manifestó que es para determinar si el procedimiento que siguió el agente de la Policía Municipal fue el correcto.

“A veces no tendría por qué aplicarse, a veces se hizo de forma incorrecta. Cómo fue que detuvieron mi vehículo, si yo me negué, si no me negué, si el puntaje que dice que debo de tener como máximo, como mínimo, era el adecuado, o fue interpretación.

fue interpretación. “Porque una cosa es que tengas aliento alcohólico y otra cosa estado de ebriedad, ebriedad incompleta, ebriedad absoluta. Son términos que se utilizan de forma jurídica, y si los utilizas mal, por ahí le pegas, y por ahí voy a llegar jurídicamente”, señaló.

Sin embargo, destacó que las demandas en contra de este tipo de infracciones no son para que la gente pueda manejar en estado de ebriedad, sino para revisar que los agentes respetaron el protocolo para aplicarlas.

“Va en sentido de que cuando a ti te detengan cumplan con el procedimiento como debe de ser, que debe ser acorde a los derechos humanos, que te traten con respeto, que te inviten a que te bajes del vehículo, que te inviten a que colabores con ponerte el aparato para medirte los grados de alcohol”, explicó.

La precaución

José Fernando Sánchez González, secretario municipal de Seguridad y Protección Ciudadana, declaró que en la instalación de los alcoholímetros lo más importante no es el tema recaudatorio, sino de prevenir accidentes y tragedias

“Particularmente en los fines de semana, que es cuando la gente sale a divertirse; pero lo debe hacer con responsabilidad”, indicó.

Los alcoholímetros deben funcionar y funcionan para eso, añadió, aunque por supuesto en muchas ocasiones el aspecto recaudatorio o de las sanciones administrativas ayuda a inhibir esa falta de responsabilidad, que es conducir un vehículo bajo el influjo del alcohol.

Con relación de las demandas que se presentan semanalmente en contra de las infracciones en estos puntos de vigilancia, dijo que desde el inicio de administración reasignaron a elementos de la Policía Municipal que ya tenían experiencia en el tema de los alcoholímetros.

“Tuvimos reuniones con algunas autoridades, con el Tribunal Administrativo, y hemos hecho la parte que nos toca; en cuanto a la calibración de los equipos, se están adquiriendo equipos nuevos”, declaró.

El funcionario municipal dijo que aunque se cumplen con los requisitos para evitar las demandas contra las infracciones, se requieren cambios en el reglamento municipal para desinhibirlas.