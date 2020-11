Agente de la Patrulla Fronteriza compra tamales a través del muro

Tijuana, BC.- “Si no te gusta, no me lo pagas, pruébalo primero”, le dice un vendedor de tamales a un agente de la Patrulla Fronteriza a través del muro fronterizo.

El momento en que el agente compra el tamal fue publicado en la plataforma “Tik Tok” por el usuario #SoyTijuana664.

"Pierde Trump y la migra ya puede comprar tamales", es el mensaje que acompaña al video publicado este domingo 8 de noviembre.

Durante la grabación se ve como el agente, quién pregunta a cuánto toma el dolar, desciende de su patrulla para realizar la compra del platillo típico mexicano.

El video de poco más de diez segundos, grabado desde un auto, se ha viralizado en redes sociales. La publicación original en Tik Tok se ha compartido más de 15 mil veces y tiene más de 134 mil comentarios.