Afectados de Lomas del Rubí siguen sin avances a sus denuncias de 2018

Tijuana, BC.- Los vecinos afectados por los deslizamientos de la colonia Lomas del Rubí siguen sin ver avances en las denuncias que presentaron ante la Fiscalía General del Estado desde el año 2018.

“Todo está parado hasta ahorita, no ha habido avance en cuanto a lo jurídico esto en cuanto a las denuncias penales, todavía no se han completado los requisitos”, declaró Atalia Ramos, afectada y parte del comité de vecinos.

Explicó que el Ministerio Público les está pidiendo una serie de puntos como avalúos de todas las viviendas que se vieron afectadas en los deslizamientos de tierra del 2 de febrero de 2018 para judicializar el asunto y fincar responsabilidades.

No todos cuentan con escrituras

Pero en este rubro algunos colonos presentan problemas porque no todos cuentan con escrituras y este es un requisito.

Otro punto son los peritajes, ya que a pesar de que presentaron el que les fue entregado por el Ayuntamiento de Tijuana y otro por la Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del Estado, estos dan opiniones distintas.

Por lo que necesitan uno más para determinar quién es el responsable de estos deslizamientos, pero hasta la fecha no se ha hecho.

“Ahora si que la función del MP no es siempre del lado de las víctimas, no se ha visto eso, el MP no ha provisto los recursos necesarios dentro de la investigación para que se pueda defender a los afectados y hacer que el responsable pague los daños”, comentó.

Demanda administrativa

Ramos, recordó que además presentaron una demanda administrativa en Mexicali y al MP le están solicitando peritos para realizar evaluaciones psicológicas a los vecinos que la presentaron.

“Y la Fiscalía se esta declarando incompetente, o sea que ellos no manejan ese tipo de peritaje… entonces son requisitos, cosa que el gobierno tiene que solventar porque no tendría caso que nosotros pagáramos un peritaje psicológico si al final van a volver a solicitar la intervención del gobierno”, concluyó.