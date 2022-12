Afecta a comercio ampliación de decreto de autos 'chocolate': Canaco

Tijuana BC.- La ampliación del decreto de regularización de autos 'Chocolate' generaría una disminución de ventas en los comercios formales, además de pérdida de empleos, de acuerdo al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Tijuana.

Este jueves se informó que se extiende nuevamente el programa que inició el 4 de febrero del 2022, y que ahora se prevé a concluir el 31 de marzo del 2023.

De acuerdo a los datos de Canaco Tijuana, hasta el 2008 en Baja California, existían alrededor de mil 1.100 establecimientos formales de importación y comercialización de autos usados.

Cambio radical

A partir del 2009, se determinó un cambio radical en la política de importación, y se redujo paulatinamente la cantidad de negocios en un 77.727%, con solamente 250 lotes de autos establecidos legalmente en funcionamiento.

Dicha problemática afectó a 3 mil 400 plazas de trabajo directas y un número parecido en empleos indirectos.

Palombo Saucedo expuso que las unidades no son regularizadas bajo el esquema convencional en las aduanas, por lo que no pagan pedimiento de importación, y no cumple con la verificación ambiental, lo que implicaría que no se pudieran cruzar a Estados Unidos como cualquier otro auto legalizado.

Comercio organizado

Del mismo modo, el líder del comercio organizado pidió también a las autoridades, actuar contra quienes conducen carros sin documentos, ya que representan un problema de inseguridad para la ciudadanía, además de provocar accidentes con autos que son legales en el país y que cumplen con las obligaciones de la ley.



El presidente de Canaco Tijuana recordó que a finales de marzo, el organismo tuvo a la directora General de Facilitación Comercial y Comercio exterior de la Secretaría de Economía, Lorena Urrea García, una iniciativa para modificar el artículo 5 del Decreto, por lo que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.