Advierten consecuencias sobre ayuno intermitente y productos milagro para adelgazar

Tijuana, BC.- Durante la cuarentena aumentó en un 30% la obesidad entre los tijuanenses, como consecuencia algunas personas podrían buscar bajar de peso a partir de productos milagro, dietas intermitentes y otros, mencionó especialista.

Graciela Jiménez Trejo, médico psiquiatra, indicó que el estar en cuarentena incrementó la obesidad, lo cual a la larga conlleva a conductas no adaptativas, como las dietas de ayuno intermitente.

Como el hecho de 'pues subí de peso, entonces empiezo a restringirme', el realizar ejercicio de forma no adecuada, por ejemplo, si yo no hago ejercicio y me pongo a hacer una hora de cardio y una hora de pesas", manifestó.