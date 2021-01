Advierte GESI sobre venta fraudulenta de vacunas

Tijuana, BC.- La división cibernética de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación ha detectado al menos 20 páginas que buscan engañar a la ciudadanía con la supuesta venta de la vacuna contra el Covid-19.

En una ficha informativa publicada en redes sociales, la Fiscalía General del Estado explicó que el intento de fraude se ha detectado mediante mensajes, correos electrónicos y diferentes redes sociales.

En los mensajes, se informó, se pone a la venta la vacuna Pfizer por un costo aproximado de 3 mil pesos y los estafadores solicitan datos personales e información bancaria a los interesados para cometer el delito.

El fiscal central del Estado, Hiram Sánchez Zamora, detalló que gracias al monitoreo constante de la Guardia Cibernética, se han detectado al menos 20 páginas y ligas diferentes con dicha estafa.

“La Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) de forma directa, coordinadas con la Guardia Nacional a través de la Policía Cibernética, ha logrado desactivar estas páginas falsas a través de las cuales venden estos productos, se trata de un fraude”, dijo.

Aún no están en el mercado

Hasta el momento, aclaró, las únicas vacunas en existencia en Baja California son las que ha entregado el gobierno federal, sin embargo, en un futuro se podrían distribuir de otra forma.

“Hay un mecanismo a través del cual se van a aplicar las vacunas, aunque ha dicho el Presidente de la República que se autoriza a estados y a particulares a que busquen la adquisición de esa vacuna, aún no hay ese procedimiento claro para saber que una empresa en específico, establecida correctamente, esté vendiendo la vacuna”, apuntó.

El representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal en el estado, Isaías Bertín Sandoval, aseguró que no hay ningún punto detectado en Baja California donde se pueda comprar la vacuna, por lo que todos los mensajes y páginas detectadas recurren al engaño.

“La realidad es que no se están vendiendo vacunas, es un fraude, te dicen ellos que tienen la vacuna, te ofrecen un frasco que no realmente no es y así te la venden, como si fuera la vacuna del Covid”, mencionó.

Una de las estrategias, reveló, es intentar comprar una vacuna de forma presencial para saber cómo operan los estafadores.

“Se ha trabajado por parte de la policía para ver si pueden ellos concretar de alguna manera una compra, darse cuenta de cuáles son las características que están dando y en eso estamos”, manifestó.

Bertín Sandoval aprovechó para recomendar a la ciudadanía a no dejarse estafar y no caer en la mentira.