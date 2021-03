Advierte Fiscalía sobre aplicación fraudulenta

Tijuana, BC.- La aplicación “Part-Time Online”, que promete a usuarios ganar dinero, es fraude, advierte la Fiscalía General del Estado (FGE).

La dependencia informa que se ha detectado la aplicación en la que supuestamente se gana dinero fácilmente desde casa, con la posibilidad de retirarlo en cualquier momento.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“La inversión en esta aplicación es un fraude”, enfatiza la Fiscalía.

La FGE recomienda no descargar aplicaciones que no estén en “Google Play” o “App Store”, desconfiar de promesas de dinero fácil y no depositar dinero a personas desconocidas.

La ciudadanía puede presentar denuncias a través del correo electrónico guardiacibernetica@fgebc.gob.mx