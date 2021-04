Adulto mayor vende dibujos para sobrevivir en Tijuana

Tijuana, BC.- Con 68 años de edad y una pierna lastimada, don Germán Hernández lleva el pan a su mesa haciendo dibujos en la calle, y con lo poco que le queda busca juntar 25 mil pesos, la cantidad que requiere para poder ser operado de la rodilla.

“Me fracturé por no tener cuidado precisamente, una persona que quería atacarme y entonces yo tuve que girar, al dar la vuelta sin sentido pues me resbalé y fue cuando precisamente no pude sostenerme, se me dobló el pie y tronó el hueso. Ahorita precisamente necesito 25 mil pesos para la operación”, detalló.

Gemán vende dibujos de caricaturas, vacas y hace retratos, pero dice que lo que más le pide la gente son los dibujos de caballos.

“A veces vendo unos 20 o 30 dibujos, depende, y pues es a lo que sea la voluntad de cada quien” agregó.

Anteriormente Germán trabajaba en la construcción, pero por la edad y su padecimiento de rodilla no ha podido conseguir un empleo y contó que lo que más quiere ahora es regresar a Pachuca, Hidalgo de donde es originario.

“Mi nombre es Germán y necesito ayuda, precisamente, a toda la gente que trate de ayudarme, de apoyarme créame que se lo voy a agradecer mucho, porque ya yo lo que necesito es trabajar, porque así está muy difícil”, expresó.

Fotos: Roberto Delgado

También compartió que se encuentra viviendo en la zona Norte de la ciudad junto a un amigo y señaló que su mujer falleció y nunca tuvo hijos.

“La señora que vivía conmigo murió de cáncer y nunca tuvimos hijos”, añadió.

Si deseas ayudarlo, no cuenta con número telefónico, pero lo puedes encontrar sobre el bulevar Cucapah, en la colonia Lomas del Matamoros, a un costado de un granero, frente a una papelería.