Adria Marina, una chef que mezcla culturas

“Todo va relacionado con el amor, con la niñez”, dijo Adria Marina, chef de Georgina Restaurante y quien en los últimos años se ha colocado en el estandarte de los mejores de la región.

Tiene 33 años y su plática es siempre con una gran sonrisa, la misma que le adereza a sus platillos, esos que desde la secundaria hacían suspirar a sus compañeros.

“Todos querían ir a comer a mi casa, porque sabían que era una propuesta diferente, a lo mejor hacía un sándwich con quesito quemado, desde salchicha y cebollita rostizada”, recordó Adria.

La chef sabe que en esta profesión no hay días libres y que lo mejor es divertirse mientras trabaja, así es como ha logrado llevar su sazón a la mesa.

Aunque evidentemente reconoce que su primer encuentro con la cocina viene desde lo familiar, de recorrer mercados como el Municipal u otros de la frontera sin llegar a las grandes marcas.

“Todos nuestros encuentros gastronómicos van mucho con lo familiar, me acuerdo de niña ir a los mercados, el municipal, o nosotros que estamos en la frontera, mercados asiáticos que es como una explosión de sabores a los que no estamos acostumbrados y ahí fue”, contó.

Adria nació en San Diego, California, pero siempre ha vivido en Tijuana, lo que le ha permitido tener esa biculturalidad.

Fue uno de sus primeros trabajos que le reconfirmó que la cocina era lo suyo.

“Tuve la oportunidad de trabajar en un parque de diversiones y elegí el área de comida, mi jefa mi primer semana me dijo que estaba muy contenta con mi desempeño”, recordó.

Desde uno de sus tres restaurantes, compartió que la cocina de la región es geográficamente muy bendecida, el mar, la tierra, la vid, el clima mediterráneo, pero más allá de eso, el choque de culturas.

“Cuánta gente no viene tratando de llegar al sueño mexicano, desde sinaloenses hasta chinos y eso me emocionó, que no tienes que limitarte con ciertos ingredientes o cierta cultura gastronómica”, recalcó.

La cocina de su casa siempre estuvo bajo el comando de su mamá y hasta la fecha, recordó que no hubo platillo alguno del que no se enamorara.

“Ella siempre tuvo muy claro que nuestros platillos tenían que ser atractivos a la vista, yo recuerdo que desde niña lo verde súper bien, tenía 9 años y me comía nigiris de haikura o hueva de salmón”, evocó la egresada de la Culinary Art School.

Si bien dice, es algo que hoy en día se come con frecuencia, hace unos 20 años no era tan común en los paladares de los tijuanenses.

Adria Marina considera que la propuesta que la distingue es la interpretación de recetas clásicas con la mezcla de culturas.

“Como podríamos hablar de Tijuana, literal con un platillo como un callo sinaloense con salsa soya, pero también de parmesano, pero el Kraf de botecito”, consideró.

UTENSILIO FAVORITO

El horno, pero estoy obsesionada con los miserables (la espátula de goma).

INGREDIENTE FAVORITO

Sal.

QUIÉN COCINA EN CASA

Siempre mi mamá.

PLATILLO CREACIÓN DEL QUE SE SIENTE ORGULLOSA

De Don Ramen, mi primer negocio personal, el arroz frito tipo asiático lleva Kimchi, pero de rábanos y cerdo adobado; es un arroz con cacahuate, salsa macha y huevo estrellado.

DICHO MIENTRAS COCINA...

Todo con amor sabe mejor.

PLACER CULPOSO COMO CHEF

Disfruto desde la tiendita que tiene munchies deliciosos o el sushi sinaloense.

CHEFS LOCALES FAVORITOS:

Chef Javier Plascencia

Chef Benito Molina

PLATILLO que cocinó

Huevos benedictos:

• Holandesa verde de cebollín

• Tocino

• Papa

• Perejil frito

• Tomate rostizado