Acusan migrantes a Fiscalía de filtrar información a criminales

Tijuana, B.C.- Familias migrantes de Michoacán y Guerrero acusaron a la Fiscalía General de la República (FGR) de Tijuana de filtrar información personal a los criminales que los persiguen.

El director del albergue Ágape A.C., Alberto Rivera Colón, denunció que el domingo un par de hombres disfrazados de ministeriales ingresaron al lugar sin identificarse con el pretexto de buscar a niños reportados como desaparecidos.

Relató que ninguno presentó una orden de búsqueda, pero fueron identificados por los migrantes, quienes se escondieron por miedo.

Rivera Colón comentó que aunque ayudó la Policía Municipal, ninguna autoridad se comprometió a vigilar el albergue de manera permanente.

Mencionó que estas ‘investigaciones’ son comunes cuando las familias que huyeron de sus comunidades llegan a Tijuana y obtienen el asilo humanitario de Estados Unidos, porque los delincuentes buscan venganza.

La visita de los supuestos ministeriales revivió el terror de la señora Ana y otras migrantes, quienes son víctimas de desplazamiento forzado.

Ana, originaria de Guerrero, expuso que hace un año su hija de entonces seis meses de edad fue secuestrada por casi 24 horas.

Dijo que en ese estado los comerciantes, de cualquier giro, son víctimas del crimen organizado que cobran derecho de piso.

Ana denunció el delito, pero la Fiscalía General de la República no le dio seguimiento a la denuncia ni tampoco consiguió la ayuda de un abogado, porque también temen por su vida.

No procedió como un delito porque no la mataron. Fue horrible, fue desesperante ver cómo me arrancaron de las manos, una niña de seis meses, indefensa. Yo no soy delincuente, no soy mañosa, soy una mujer trabajadora y no se vale que estemos invadidos por criminales”, lamentó.