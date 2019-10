Acusa Bonilla a Hank de campaña en su contra

El gobernador electo Jaime Bonilla Valdés acusó al presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, y al empresario Jorge Hank Rhon de orquestar una campaña negra en su contra debido a los intereses políticos que tienen por gobernar Baja California.

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, expuso que estos personajes son quienes de manera sistemática buscan que su gubernatura solo dure dos años y no cinco como estaba establecido cuando se registró como candidato al cargo de elección popular.

Con relación de la campaña orquestada por el propietario del Hipódromo Caliente, manifestó que uno de los ejemplos es que patrocinó la campaña del candidato del PRD a la gubernatura, Jaime Martínez Veloz.

“Sé que tiene aspiraciones políticas y está detrás de este movimiento. Sin embargo, que voy a hacer yo con él, lo único que le voy a pedir es que respete la ley, que sea respetuoso de todos los alcaldes y de la investidura del Gobernador”, señaló.

Jaime Bonilla añadió que Jorge Hank, a quien conoce desde hace muchos, pensará mucho antes de meterse con el gobierno estatal que encabezará.

“Él me conocer de muchos años y él sabe que no me intimido fácil. Tampoco estoy loco y me voy a poner enfrente de un gañón, pero no soy cobarde.

“Yo sé de los alcances de todos ellos, porque han sido muy públicos. Pero yo tengo una responsabilidad hacia mi Estado y mis ciudadanos”, subrayó.

En las negociaciones por obtener el poder político de Baja California, indicó, si Jorge Hank se tiene acostar con el PAN y con la Coparmex, lo va a hacer.

De Hoyos

El gobernador electo añadió que otro de los promotores de la campaña negra en su contra es el presidente nacional de Coparmex, quien también busca la gubernatura de Baja California.

El organismo empresarial está muy desorientado, añadió, se siente partido político y Gustavo de Hoyos se siente candidato.

Esta situación ha ocasionado que mantenga una campaña de desprestigio contra el sistema, contra el Presidente, contra su servidor, porque le interesa una gubernatura corta, subrayó.

Respecto del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal, emitido el miércoles, dijo que fue para ratificarlo y legitimarlo como gobernador electo.

Agregó que confía que se respete el periodo de cinco años de su gobierno, porque fue por el cual se registró.