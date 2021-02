Acuden sobrevivientes del Covid-19 al miércoles de Ceniza

Tijuana.- Decenas de personas sobrevivientes Covid-19 acudieron a la misa del Miércoles de Ceniza que se realizó en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, en donde agradecieron la segunda oportunidad de vida.

Ese fue el caso de Amparo García, enfermera jubilada de 72 años, quien se infectó de coronavirus en octubre del año pasado y requirió cinco días de hospitalización para vencer la enfermedad.

"Soy una sobreviviente. Fue muy difícil y solo se me afectó al 40% de mi cuerpo. Más que miedo tuve preocupación por el entorno familiar, de lo que estuvo pasando a mi alrededor. No tuve miedo de morir, pero no se me hacía el momento para partir, según yo", expresó.

La señora Amparo García, enfermera jubilada de 72 años, sobrevivió al coronavirus

Mientras la señora García hacía sus rezos, los sacerdotes, a diferencia de años anteriores, rociaron las cenizas sobre la cabeza de los feligreses para reducir los riesgos de un contagio de coronavirus. Sin embargo, para los creyentes este acto conservó la misma esencia y la aprovecharon para pedir por la salud y tranquilidad de sus seres queridos.

"Mi inquietud fue qué iba a hacer mi familia si no le entregaban mi cuerpo, si no me iban a ver, porque yo no quiero que me incineren. Ahora vivo de otra forma muy diferente porque he tratado de despojarme de muchas cosas que antes para mí eran importantes, por ejemplo, mi imagen física era algo que me importaba mucho", compartió la enfermera jubilada.

Por su parte, el arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, anunció que con el Miércoles de Ceniza inicia la Cuaresma, en la cual exhortó a los católicos ser más generosos con las personas que menos recursos económicos tienen.

"Es un tiempo para practicar la caridad, para dar lo que somos y tenemos a los que nos rodean, especialmente a los más necesitados, para llegar así preparados para vivir la Semana Santa y en ella con Cristo dar el paso a la Pascua", dijo.

Dentro del recinto religioso el personal de la catedral trató de mantener los protocolos sanitarios del Covid-19, pero la sana distancia se incumplió al momento de hacer fila para recibir la ceniza o al momento de ingresar al recinto.

Sacerdotes esperarán su turno para ser vacunados contra el Covid-19 (Cabeza de descanso)

Por su parte, Moreno Barrón afirmó que respetarán el calendario de la Secretaría de Salud de Baja California para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, con el fin de evitar influyentismo.

"Nosotros no hemos hecho ningún trámite para eso. La decisión hasta el momento ha sido esperar el día que de acuerdo a la proyección, a la organización que tienen las autoridades nos integremos nosotros a ese proceso. Si alguien tiene la oportunidad de recibirla, que la reciba, pero no vamos a hacer trámites para tener preferencia en esto", sostuvo.

El arzobispo dijo que desde que inició la pandemia, en marzo, a la fecha 42 párrocos, aproximadamente, contrajeron el coronavirus, y otro más falleció.