Acuden con urgencia a comprar uniformes

Tijuana BC.- Cientos de padres de familia aguardaron afuera de una tienda de uniformes esperando encontrar el distintivo escolar para sus hijos a falta de un día para el inicio del ciclo escolar 2022-2023.

La tienda abrió sus puertas a las 10:00 horas de este domingo cuando la fila ya se encontraba dando la vuelta a los locales del centro comercial Plaza Las Fuentes, donde se localizaba, los padres de familia aseguraron haber llegado antes de las 9:00 horas.

Nos dijeron que ya nada más había en esta sucursal el uniforme que queremos, vamos a ver si lo conseguimos si no pues a ver como le hacemos, no tenemos todo completo todavía”

Comentó Patricia Rosas.

Los precios

La madre de una niña que va a la primaria dijo que los costos de las prendas para completar el uniforme escolar van desde los 200 hasta los 400 pesos por cada pieza, por lo que el distintivo completo costará más de 600 pesos.

“Cada año van subiendo de precio y son más difíciles de conseguir, si no lo compramos ahorita vamos a ir al sobreruedas porque me dijeron que ahí sí había varias cosas pero pues no es nuevo”, señaló.