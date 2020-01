Actualización de tasas genera alza al predial

TIJUANA.- Ciudadanos que acudieron a pagar puntualmente el impuesto predial en Tijuana detectaron un incremento en los montos a liquidar, que oscilan entre los 50 y 120 pesos.

Tal fue el caso de la señora Lucía Martínez, que desde tempranas horas hizo fila para realizar su pago. En esta ocasión pagó 77 pesos más que el año pasado por su casa ubicada en el fraccionamiento Urbi Quinta del Cedro, es decir, pasó de 559 a 636 pesos.

Y aunque no se le explicó el motivo del aumento, dijo que no le importaba pagar el incremento si habrá mejores servicios y a parte quería aprovechar el descuento del 12%.

“Mas que todo para que tengamos los beneficios que esto nos implica, como ciudadanos poner nuestro granito de arena, y podamos pedir lo que necesitemos para que ellos -el ayuntamiento- tenga el dinero que se necesita para nuestros servicios”, declaró.

Mientras que la señora Leticia Zamarripa, consideró que el ayuntamiento debe de explicar de estos incrementos aunque sean menores.

“Ya realice el pago y me sale una diferencia en mi predial, no me explicaron. Son como ciento y feria más y eso no está bien, tienen que informar, nos deben de aclarar en el momento para saber qué está pasado y la razón”, comentó.

Este año pagó mil 334 pesos, lo que representa 128 pesos más que en el 2019, que fueron mil 206 pesos por su casa ubicada en la delegación Sánchez Taboada.

Mientras que la señora Rosario Valdez pagó 498 pesos por la casa de su mamá en la colonia Mariano Matamoros, es decir 44 pesos más que el año pasado.

Y aunque no le explicaron el aumento, dijo que prefiere pagarlos a tener que estar acudiendo de un lugar a otro para una aclaración o hacer fila.

Es una actualización

El subrecaudador de rentas del 23 Ayuntamiento de Tijuana, David Gaspar Venegas, señaló que esto se debe a la actualización de la tasa catastral de valores.

Explicó que durante el año pasado se cobró con la tasa del 2014 y ahora en el presente año se está cobrando con la del 2015.

“Hay zonas que tienen un valor catastral mayor que otras, esto se ha visto más en colonias de nivel medio-alto, donde hay aumento de hasta 120 pesos”, expresó.

Recordó que por eso están ofreciendo descuentos del 12, 10 y 6 por ciento en los tres primeros meses del año para no afectar el bolsillo de los ciudadanos.

En caso de cualquier duda los ciudadanos pueden acudir a las oficinas de la Tesorería Municipal en Palacio Municipal en un horario de las 08:00 a las 15:00 horas en donde les podrán aclarar cualquier situación con su pago.