Actualización: Saldo de Incendios en BC por condición de Santa Ana

Debido a los incendios por condición Santa Ana tres personas fallecieron y 250 viviendas fueron siniestradas en Baja California, de acuerdo con el último reporte de Protección Civil en el estado.



El saldo en Tijuana fue 60 casas incendiadas, 24 incendios forestales y 383 incendios en general, sin personas fallecidas o lesionadas.



En Rosarito se contabilizaron dos lesionados y un fallecido, además de 28 viviendas siniestradas y 50 incendios forestales atendidos por el cuerpo de Bomberos.



Dos personas sin vida y dos más lesionadas fue el resultado de los hechos acontecidos en Tecate, donde también se consumieron 60 viviendas.



En tanto, el único registro para el puerto de Ensenada es de 102 viviendas siniestradas, sin personas lesionadas o fallecidas.



De acuerdo con Antonio Rosquillas Navarro, director de Protección Civil en el estado, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) informará hasta este sábado la cantidad de hectáreas afectadas e incendios forestales totalizados en Baja California.



Peores incendios



Durante este viernes se presentaron los peores incendios por vientos de Santa Ana registrados en Baja California, señaló el Director de Protección Civil en el estado.



Rosquillas Navarro remarcó que cuatro de cinco municipios presentaron afectaciones a consecuencia de los siniestros, que ocurrieron de manera simultánea y fueron cercanos.



Agregó que los incendios que se desarrollaron son consecuencia del cambio climático, además porque la expansión de la mancha urbana en diferentes colonias permitieron la propagación con mucha velocidad.



El director añadió que no sería improbable que en esta etapa de cada año se presenten consecuencias similares, como sucede en otras partes del mundo.



“Lo hemos estado viendo a nivel global, California es un hecho por las cantidades de incendio que han tenido a pesar de todos sus mecanismos de preparación, Portugal, Grecia, Australia e Indonesia, ahora nos tocó a nosotros”, expuso.



Son indicativos de los que ya han hablado los climatólogos sobre las consecuencias del cambio climático, indicó que en Baja California los principales riesgos son de incendios forestales.



Sobre las necesidades de los afectados, Rosquillas Navarro puntualizó que las necesidades actuales han sido solventadas como en agua y alimento, sin embargo, será necesario el aporte federal en el tema de reconstrucción de viviendas.



Declaratoria de emergencia



El gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, solicitó a los municipios la instalación de Consejos de Protección Civil para emitir una declaratoria de emergencia en Baja California.



Destacó que una vez realizado el apoyo se fortalecerá y se podrían gestionar los recursos federales para ayudar a quienes más lo necesiten.



El mandatario estatal refirió que el gobierno también se compromete a brindar atención a las personas damnificadas, que están en riesgo de manera física, así como en hogares o pertenencias.



Comentó que como estado, en caso de ser requerido gestionaría atención médica especial para quienes resultaron lesionados en los incendios.



Vega de Lamadrid anunció que la mañana del viernes se comunicó con el director de Protección Civil Nacional para gestionar el apoyo con personal que llegaría por la tarde.



“El director nacional tomó la decisión de enviar personal que llega a Baja California para estar presente en el seno del Consejo Estatal de Protección Civil, donde estaremos trabajando”.



Apuntó que de igual manera tuvo contacto con el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además se dialogó con los bomberos de California para usar el protocolo de ayuda mutua en la Frontera, de manera especial para un incendio en la zona de Tecate.



Por último recomendó al ciudadanos de Baja California no circular por las carreteras en caso de no ser necesario, sobre todo para tener libre tránsito de vehículos o personas destinadas a atender las conflagraciones.