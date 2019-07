Queman banderas de EU por niños migrantes detenidos

Mientras que la mayoría de los sandieguinos disfrutó un día de descanso por la celebración del día de la independencia de Estados Unidos, un grupo de más de 20 activistas se reunieron a un lado de la frontera en San Ysidro, para quemar banderas en nombre de las detenciones de niños migrantes por parte del gobierno federal del vecino país.

“Estados Unidos nunca ha sido grandioso, y estamos aquí para un movimiento y hacer una revolución concreta porque desde la fundación de este país, ha sido genocidio, esclavitud, y crímenes en contra de la humanidad y todo lo que eso representa esta frontera, es todo lo horroroso que representa este sistema”, señaló la integrante del Club Revolución, Michelle Xay.

Este movimiento se realizó simultáneamente en otras partes de Estados Unidos, incluyendo en Washington, D.C. donde presuntamente se registraron arrestos.

Por lo menos cinco banderas fueron prendidas en fuego y manchadas en pintura roja, lo que representaba sangre de los oprimidos.

Un despliegue de menos de 10 oficiales del Departamento de Policía de San Diego estuvieron en la zona con extinguidores en mano, mientras se realizaron las actividades del grupo activista.

Los activistas empezaron a quemar las banderas a un lado de la estación de Trolley cerca de la frontera de San Diego con Tijuana, luego tomaron las banquetas de San Ysidro para llegar caminando hasta PedWest, ahí afuera continuaron quemando banderas e hicieron un rally.

Hay mucha gente que no sabe como vivir aquí, muchos le echan la culpa al gobierno de todos sus problemas, porque no pueden mantener a 10 hijos con su salario mínimo, y no digo que ellos sean así, pero si hay mucha gente que es así, yo lo veo en mi trabajo”, comentó un ciudadano de Estados Unidos, de origen cubano, quien dijo ha logrado en el vecino país, lo que en Cuba nunca pudo, luego de ver el movimiento en la frontera.