Activista mexicoamericana apoya a migrantes

“Yo no puedo sentarme a comer sabiendo que hay gente que está sufriendo” dice Sasha Wences, ciudadana norteamericana que ayuda a los migrantes en Tijuana.

Originaria del estado de Guerrero, Sasha migró a Estados Unidos cuando apenas tenía 14 años de edad; contó que tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo, no dominaba el idioma y a consecuencia de eso sufrió de racismo.

Con el tiempo consiguió la ciudadanía norteamericana, pero nunca se olvidó de sus paisanos, y en la década del 80, con ayuda de donaciones y de su propio bolsillo comenzó a regalar ropa y un poco de comida a personas en situación de calle.

Actualmente cada martes en punto de las 2 de la tarde llega a Tijuana con su auto lleno de comida y ropa que recibe de donantes y que regala a los migrantes.

“Yo no puedo sentarme a comer sabiendo que hay gente que no ha comido, que está sufriendo. Yo soy migrante, logre el sueño americano, obtuve mi doble ciudadanía, me dedique a la docencia y hoy ya estoy jubilada, no doy lo que me sobra, yo ayudo porque fue por lo que yo también pase, yo también sufrí, pase hambre y frío; esto es gracias a donaciones de muchas personas”, contó Sasha Wences.

Sasha llega al restaurante “La Antiguita” donde voluntarios la esperan, sacan todo del auto y comienzan a armar las despensas que dan un total de aproximadamente 350 despensas que son distribuidas en distintos albergues de la ciudad.

“La antiguita” está siendo utilizada para ayudar a activistas como Sasha, personas que quieren ayudar, es por eso que yo los invito a que se humanicen, que vean a nuestros hermanos migrantes, que vengan y ayuden, ya sea donando o entregando, yo aquí tengo espacio, tengo transporte, tengo todo, solo hacen falta manos”, indicó Esther Morales, activista y cocinera.

Tijuana es hogar para cientos de migrantes que llegan con la esperanza de una mejor vida, lamentablemente no todos logran cumplir el sueño y la necesidad es mucha, para continuar con esta labor se necesita de voluntarios que estén dispuestos a ayudar sin recibir nada a cambio.

Si deseas hacer algún donativo o ser un voluntario puedes comunicarte a través de Facebook con Sasha Wences o directamente con la activista Esther Morales en su restaurante “La Antiguita” al número telefónico 664 783 9452.

“Si alguien desea ayudar los invito a a que me contacten por medio de Facebook, me encuentran como Sasha Wences, ahí yo tengo mi información y con gusto, lo que necesito es de alguien que pase por las cosas en Estados Unidos y que las traiga para acá, yo ya estoy muy grande y necesito ayuda”. concluyó Sasha Wences.