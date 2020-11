Acompañará gobernador Bonilla a AMLO en su gira por BC

El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, confirmó que acompañará al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su próxima gira de trabajo en el Estado, del 27 al 29 de noviembre en curso, para estar en los seis municipios, comenzando por Mexicali, donde llegará hasta la zona del Alto Golfo de California.

En su transmisión matutina, el mandatario estatal comentó: “Me pidió que lo acompañara en su recorrido por los seis municipios y acepté; él decide a quien invita y/o quien quiere que asista a los eventos que tendrá en Mexicali, Tecate, Ensenada, San Quintín, Playas de Rosarito y Tijuana”.

Adelantó no habrá eventos masivos, solo “actos pequeños”, con una reducida cantidad de personas, por el respeto a las medidas sanitarias implementadas en la región desde finales de marzo pasado, por la pandemia causada por Covid-19, que generó la emergencia sanitaria por decreto federal.

“Ya hay una agenda que se está publicando en los medios (de comunicación); él (presidente) llega a Mexicali, no habrá eventos multitudinarios, pide que mantengamos la distancia, ya ven la prensa como lo ha atacado porque no ha cesado sus reuniones, que siempre se llevan con el protocolo adecuado, no le preocupan los señalamientos, pero si la salud de los bajacalifornianos”, expresó el gobernador Bonilla Valdez.

Comentó que el presidente de México encabezará inauguraciones de obras federales importantes en Tijuana, por ejemplo; también en Ensenada y San Quintín, donde además se reunirá con integrantes del Concejo Fundacional del recientemente creado sexto municipio; en todas las actividades, dijo, le ha pedido el presidente que lo acompañe.