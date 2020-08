Aclara Secretaría de Salud que termómetros infrarrojos no afectan a la salud

Tijuana, BC.-No pasa absolutamente nada cuando se toma la temperatura en la frente, afirmó el secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico.

Como parte de las medidas preventivas para prevenir contagios de Covid-19, tomar la temperatura es ahora una práctica común en negocios y centros de trabajo.

Sin embargo, en muchos establecimientos pasó de tomarse la temperatura en la frente a tomarse en la mano porque en redes sociales se difundió que afecta al cerebro.

“No sé por qué están tomando la temperatura en la mano, cada que voy a un filtro y me la quieren tomar en la mano, retiro mi mano y le digo ‘tómamela por favor en la frente’, no pasa absolutamente nada, no se mueren neuronas”, manifestó.

“No se dejen tomar la temperatura en la mano, que se las tomen en la frente, que es la medición correcta”, agregó.

El funcionario estatal enfatizó que los termómetros digitales ni siquiera matan las células que recubren la piel.