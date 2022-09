Accidentes automovilísticos se han mantenido al alza desde mayo: Dirección de Bomberos

Tijuana BC.- Desde que en el mes de mayo se dispararon un 26% los accidentes automovilísticos, este porcentaje se ha mantenido constante hasta ahora, así lo dio a conocer el Director de Bomberos Rafael Carrillo.

De acuerdo con el funcionario, en los últimos meses las cifras oscilan entre el 26 y el 32%, de los cuales los accidentes que se busca disminuir son los de transporte público, ya que aumenta la cantidad de lesionados cuando alguno se presenta.

Estos accidentes mayormente se presentan en zonas de carreteras libres como el Corredor 2000 o en la vía rápida y se presume que entre las principales causas son las distracciones, como el uso del teléfono celular mientras se conduce.

Los incendios

En cuanto al tema de los incendios, el Director de Bomberos indicó que las altas temperaturas que han azotado a la ciudad provoca que los materiales se deshidraten y sean más propensos a ser inflamables.

En relación al incendio de una bodega de Waldos ocurrido ayer, Rafael Carrillo indicó que aun no hay un dictamen sobre su origen y causa, pero que a pesar de que este se propagó en todo el entretecho del lugar y provocó daños al 100% de la estructura, no pasó a mayores debido a que no hubo decesos o lesionados.