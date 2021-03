Acampar en la frontera no dará acceso a EU: Roberta Jacobson

TIJUANA, B.C.- La asistente especial del presidente Joe Biden, Roberta Jacobson, advirtió de manera firme que instalarse en un campamento, como en el caso de El Chaparral, no representa acceso prioritario al vecino país del norte.

Fue a través de un mensaje difundido por la embajada de aquél país donde específicamente aclara que tampoco se debe ingresar de manera irregular a territorio estadunidense.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Venir a la frontera o esperar en un campamento, como sucede en El Chaparral, no les dará acceso prioritario para solicitar asilo o entrar a Estados Unidos. No le crean a los que digan lo contrario. Están tratando de aprovecharse de ustedes. La frontera está cerrada", puntualizó.

Archivo

La también coordinadora para asuntos de la frontera sur del gobierno de Estados Unidos dio a conocer que el plan de su país es continuar aplicando las leyes que prohíben la entrada irregular a Estados Unidos por lo que fue contundente en su mensaje.

“Quiero dejarlo perfectamente claro: No vengan a la frontera. No crean que permanecer en un campamento acelerará su entrada a Estados Unidos. No traten de entrar a Estados Unidos de manera ilegal”, puntualizó.

Por último mencionó que su gobierno está comprometido a un proceso migratorio seguro, ordenado y humano.