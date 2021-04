Abuelo de 77 años es tragafuego para vivir

TIJUANA, B.C.- “Comencé a los 16 años a trabajar, yo mi trabajo lo veo como un trabajo sagrado, yo siempre he apagado la lumbre y más porque yo no sé leer ni escribir, yo no sé nada”, contó don José Sandoval quien se dedica a ser Tragafuego en los semáforos de Tijuana.

Originario de Zacatecas Don José comenzó a tragar y escupir fuego desde la adolescencia para poder sobrevivir, contó que ha trabajado en todo, desde taquero, guardia de seguridad y hasta de bolero; pero lo que más le ha funcionado es el tragar fuego en los semáforos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Mi hermano hacía esto, un día como no tenía para comer fui a donde mi hermano tenia todo y tomé una de sus cosas e intente meterla a la boca prendida yu que me quemo, yo me tenía que abrir la boca para que cupieran, me di unas quemadas, y entonces ya cuando le agarre la maña ya dije: “Vámonos a trabajar para tragar” asi comence”, señalo José Sandoval. Tragafuego.

Las enfermedades a las que se exponen los escupefuego o tragafuego son muchas; se te puede pudrir la boca, la lengua,te enfermas de los bronquios, te salen infecciones y llagas en la garganta hasta llegar a sufrir de cáncer de hígado, de pulmones y de estómago.

Fotos: Walter Moreno

“Nunca me enfermo, yo soy una persona que será que soy fuerte o me hago fuerte porque si a mí una gripe me da yo a los tres días la suelto, a los tres días yo la aviento al agua, si me duele la cabeza nomas me sobo; a mi no me afecta en nada la gasolina, antes trabajabamos con petróleo, valía 10 centavos el petróleo, entonces de ahi para acá sí se me irrita la garganta, pero es porque ando todo el día gritando “damitas, amigos, jovenes, cualquier monedita para el artista” o les hecho una letanía; “cualquier centenario, billete, dolar, euro, cheque, tarjeta de crédito” lo que caiga, es puro hablar, puro hablar y se irrita la garganta”, explicó don José.

A pesar de tener mucha experiencia también compartió que ha sido víctima de robo a plena luz del día, algo que lo deja muy mal pues lo que saca de los semáforos es lo único que tiene para sobrevivir.

También señaló que tiene una esposa que actualmente está enferma y no trabaja, con ella procreó a 4 hijos los cuales cuando pueden le ayudan, pero a él no le gusta ser una carga para nadie, por lo que prefiere salir a ganarse la vida y dijo que uno de sus hijos también se dedica a tragar fuego en otra ciudad de México.

“Lo que va saliendo aquí lo voy echando a mi bolsa, menos las de cinco y ese día si echaba las de cinco y se llevaron todo, ese día ya me iba a ir, ya faltarían unos 5 minutos para irme y se lo llevaron”, José Sandoval. Tragafuego.

Con más de 60 años de experiencia don José dice no tenerle miedo a las enfermedades pero aun asi ya fue vacunado contra covid-19 este fin de semana.

“Ya nos vacunamos desde el sábado, que paso, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, ya van muchos días y aun nada, todo bien”, concluyó don José.