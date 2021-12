Abuelita de 92 años cumple con la vacuna AntiCovid-19

Tijuana, B.C.- Cada vez son más las familias que cumplen con su esquema completo de la vacuna AntiCovid-19 y refuerzo de esta, con el propósito de proteger a los suyos.

Adolescentes, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad acudieron al módulo de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC) para recibir la segunda dosis del biológico de Pfizer o AstraZeneca.

Una de ellas fue la señora Herlinda Enríquez, quien a sus 92 años es sobreviviente de coronavirus, el cual padeció el año pasado.

Relató que al confirmar la enfermedad la afrontó con valentía, pues aunque solo presentó tos por algunos días, lo complicado fue mantenerse alejada de sus seres queridos y sin actividades, como el realizar el quehacer o salir de paseo.

Tengo 92 años y así estoy de fuerte. Me siento muy bien, ninguna de las vacunas me ha hecho efecto malo. Me he mantenido encerrada en casa, me han mantenido en mi recámara para estar sana”, expresó la señora Herlinda.