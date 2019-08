Abrirán albergue de migrantes para migrantes centroamericanos

En los primeros días de septiembre será inaugurado el albergue El Puente, el cual fue rehabilitado por migrantes de la caravana centroamericana 2018, quienes ayudarán a sus compatriotas que han sido retornados de Estados Unidos a Tijuana a esperar su cita con las autoridades de migración para solicitar el asilo humanitario.

Así lo dio a conocer el hondureño Douglas Oviedo, quien dijo que podrán recibir a 35 personas, especialmente a mujeres con niños, ante la falta de espacios en los albergues de la ciudad.

El Puente con dormitorios, baños, cocina, comedor, huerto y jardines; se ubica en la colonia Amparo Sánchez de la Delegación Sánchez Taboada, el cual fue logrado gracias al apoyo de las asociaciones civiles de Tijuana y la Unión Americana.

Oviedo afirmó que el proyecto también beneficiará al Gobierno federal, el cual todavía no consigue el terreno para también habilitar un albergue grande.

Asimismo, el hondureño dijo que refugio El Puente se tiene contemplado que funcione durante cinco años, pues son miles los centroamericanos que el gobierno de Estados Unidos está regresando a Tijuana para resolver su asilo humanitario.

En ese sentido, Douglas Oviedo informó que el 16 de septiembre se presentará por cuarta vez ante un juez de migración en Estados Unidos.

“Me siento un poco más seguro, ya conozco cómo es todo el proceso de ir a corte, de estar frente al juez. En mi corte asignada se va a decidir todo, si me dan el asilo o no, o me deportan para Honduras”, dijo.

En caso de conseguir su sueño, vivirá en San Francisco, California, en donde trabajará para mandar dinero a su familia que quedó en Honduras y también para mantener el albergue.

“Si como migrantes en México hemos logrado hacer cosas, en Estados Unidos podemos lograr mucho más con las personas, con las universidades, y hacer que los proyectos de se vuelvan virales”, expresó.