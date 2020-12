Abarrotan plazas por compras navideñas

Tijuanenses abarrotaron las plazas comerciales de la ciudad para realizar compras navideñas a escasos días de la celebración.

En Plaza Río se registraron largas filas para entrar a los establecimientos, cada comercio controla su aforo y aplica los protocolos sanitarios contra el Covid-19.

Las filas de espera más grandes fueron en las tiendas deportivas y una tienda de autoservicio.

A pesar de estar marcadas las líneas de la sana distancia, en algunos casos no eran acatadas por los ciudadanos.

Giovanni, uno de los consumidores, dijo estar formando para adquirir unos tenis para regalar, llevaba 20 minutos afuera de una tienda deportiva, y anteriormente había esperado media hora para ingresar a otra tienda del mismo giro.

“Vine por un regalo de navidad, acudí a esta tienda porque no encontré zapatos en la otra tienda, allá hice otra fila de como media hora, vengo por unos tenis, llevo 20 minutos aquí”, expresó.

Su segundo plan, en caso de no encontrar lo que buscaba, era ir a otra plaza comercial con la finalidad de comprar el regalo,y después adquirir algo para él.

En la Plaza del Zapato, que al ser una plaza cerrada y contar con una sola entrada, el guardia controla el aforo, toma de temperatura y aplica gel antibacterial, lo cual también causó una fila para ingresar.

El mismo escenario se vivió en los swap meet de la ciudad, lo que además generó un tráfico inusual al ser el domingo el día con menos caos vial en la ciudad.

Por otro lado, en el Mercado Hidalgo Lucía manifestó que acudió a comprar lo necesario para hacer su cena de navidad, como bacalao y los ingredientes para prepararlo; optó por este establecimiento por los bajos costos.

“Ahorita a donde fui compré todo muy económico, el jitomate, todo, iba a ir a Costco pero dije no, allá es mucho más caro y las filas, aquí es más rápido y económico, no he encontrado fila, todo accesible”, indicó.

En años anteriores también acudió al mercado para hacer sus compras, contó que prefiere hacer consumo en tiendas pequeñas y locales que en cadenas de tiendas de autoservicio, por el tiempo que tendría que invertir en ingresar y pagar

“Deberíamos hacer consumo local para que ellos salgan adelante, porque ahorita por la situación están quebrados, necesitamos todos de la gente”, concluyó Lucía.

Juana López y su familia visitaron Tijuana por primera vez, comentó que vinieron desde Los Ángeles, California, para recoger paquetería y aprovecharon para disfrutar de la gastronomía y la experiencia de la ciudad.

Detalló que en el Mercado Hidalgo adquirió piñatas en dos dólares, llevaba varias debido a que en su ciudad tienen un costo más elevado, al igual, visitaron algunas farmacias por inhaladores para asma.

Paulino García Pérez es un comerciante de este mercado, informó que debido a los protocolos se redujo el aforo al 30%, lo cual les ha afectado, porque hay gente que quiere ingresar y al ver la fila prefieren no hacerlo.

Destacó que sus ventas bajaron hasta en un 50%, y a partir de la suspensión que sufrió el mercado el sábado, se redujo la cantidad de afluencia, por este hecho tuvo que descansar a tres de sus empleados.

En días recientes algunos establecimientos enfrentaron una suspensión de parte de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal por rebasar el límite de capacidad permitida, que en centros comerciales es del 30% de su capacidad.