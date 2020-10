Aarón Acosta, una historia de amor y superación personal

Tijuana, BC.-Con motivo del aniversario de la asociación Duchenne Tijuana, Aarón Acosta fue el invitado de honor y dio una conferencia para compartir su historia de vida.

"Yo me dedico a compartir mensajes como conferencias, talleres, cursos. Te puedo decir que he escrito libros, pero no soy escritor profesional.

“Pero más que nada me dedico a eso, a compartir mensajes de mi vida, cosas que me han ayudado, lo que yo he pasado y que me han hecho crecer. Lo que yo intento con las personas es pasarles parte de mi experiencia confiando en que parte de eso les pueda servir para su vida y les pueda dar algo bueno y sobre todo que les ayude", contó alegre Aarón Acosta.

Aunque Aarón no padece de Distrofia muscular, condición que atiende la organización Duchenne, él mejor que nadie sabe lo que es pasar por momentos difíciles.

Su historia

A los 18 años, mientras cursaba su primer semestre de universidad y trabajaba en un restaurante de comida, sufrió una descarga eléctrica tan grande que tuvieron que amputar manos y pies, accidente que no lo derrotó.

"Cuando pasa lo de mi accidente con la descarga eléctrica yo tenía una novia, y pues tú te preguntaras, ¿qué pasó con ella o qué onda?

“Pues pasa eso, ella se queda conmigo, vivimos el accidente juntos y pasan años y gracias a Dios puedo decir que el pasado 21 de julio cumplimos 21 años de casados", relata animado.

"Entonces la familia es lo más importante, yo sé que Dios nos pone a las personas ahí y nos ayuda. Para mí lo más importante es mi mama y mi esposa", afirmó Aarón Acosta.

La asociación

Diana Martínez, fundadora de la asociación Duchenne Tijuana dijo estar feliz de que no pase desapercibido el aniversario de la fundación y explica un poco de qué trata.

"Nuestra asociación se encarga prácticamente de hacer concientización, ahorita estamos trabajando en difusión sobre qué es la distrofia muscular de Duchenne. Esta es una enfermedad neurodegenerativa y tiene que ver con una proteína llamada distrofina y que a medida que el proceso de la enfermedad avanza, el niño va perdiendo la fuerza modular ", compartió Diana Martínez.

Al detalle

Si alguien desea contactar a la asociación, lo puede hacer llamando al teléfono 664 3143066 o enviando un correo electrónico a duchennetijuana@gmail.com