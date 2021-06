AMLO regresará a Baja California en tres meses

Como un reconocimiento a la labor que “en tan corto tiempo” ha hecho el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que regresará a la entidad en tres meses, para llevar a cabo un recorrido por la entidad como homenaje al mandatario estatal.



Así lo hizo saber durante la inauguración del Cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Playas de Rosarito, a la que también regresará para verificar el avance en el tema del abasto de agua, que fue una de las demandas que los ciudadanos aclamaron en esta gira.

Durante el acto protocolario, el gobernador, externó al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que en Baja California hay carencias y rezagos, pero también “hay tranquilidad y paz social, como usted lo ha comprobado”.En su intervención, el gobernante dijo sentirse orgulloso de participar en este acto y constatar la clase de instalaciones que tendrán los elementos que integran la GN, a fin de fortalecer la seguridad y la tranquilidad de todos los mexicanos."La Guardia Nacional no tiene miedo de entrarle a los problemas; dentro de las jornadas que hacemos señor presidente, siguiendo su política, de ir a las colonias más dolidas, han estado las fuerzas armadas y se llevan la admiración del pueblo.. Se les quiere a las fuerzas armadas y el pueblo los respeta", dijo.Jaime Bonilla Valdez aprovechó la oportunidad para dirigirse a la Alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, de quien dijo es una "mujer de lucha, no ha hecho otro cosa más que estar en su comunidad".Durante su intervención, el presidente de México externó su gusto por estar en Rosarito y poder participar en la inauguración de este cuartel, mismo que dijo, forma parte del programa nacional de transformación correspondiente al rubro de la seguridad pública.El mandatario de la nación destacó que su administración busca atender las causas que originan la violencia, ya que "los seres humanos no son malos por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de conductas antisociales".Refirió la importancia de mantener unidas a las familias mexicanas, que están llenas de valores y a las que calificó como "la institución de seguridad más importante del país".López Obrador explicó que se trabaja dos vertientes en materia de seguridad como son reforzar el bienestar del pueblo, así como formar cuadros (personal militar, marinos, policías con espíritu de servicio, disciplinados y leales) para proteger al pueblo.Informó que con ya se cuenta con más de 160 cuarteles de la Guardia Nacional en todo el país, con inversión (individual) de $25 millones de pesos, con instalaciones adecuadas para albergar a más de 120 elementos, con dormitorios para hombres y mujeres, cocina, aulas de formación, un sistema de vigilancia interno y externo, canchas deportivas, jardines, plantas de tratamiento de aguas.Andrés Manuel López Obrador aprovechó la oportunidad para destacar los apoyos que la administración federal ha otorgado, como las oportunidades para los jóvenes como aprendices, becas para estudiantes y la pensión para adultos mayores, beneficios que han sido beneficiarios los rosaritenses.Manifestó que seguirá ayudando a Baja California con programas de desarrollo urbano.“Confío mucho en el gobernador Bonilla Valdez, porque ha estado a la altura de las circunstancias; en muy poco tiempo ha hecho mucho en beneficio de Baja California", expresó López Obrador.En su intervención, el secretario de Marina, Almte. José Rafael Ojeda Durán, destacó que la Guardia Nacional está integrada por mujeres y hombres disciplinados, con principios como honor, lealtad, patriotismo, respeto a los derechos humanos y con espíritu de sacrificio y cuerpo.



Dijo que, a dos años de su creación, esta institución tiene una aceptación de la sociedad del 75 %, lo que se traduce en que ha rendido frutos y que llegó para quedarse. Sus esfuerzos están concentrados en acciones de prevención al delito, combate a la criminalidad y contribuir a la preservación del orden público.



Acompañaron al Presidente de México en el presidium, el Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez; la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Luis Cresencio Sandoval González; el Secretario de Marina, Almte. José Rafael Ojeda Durán; el Comandante de la Guardia Nacional, Gral. Luis Rodríguez Bucio.



De igual forma, la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Victoria Rodríguez Ceja; el Secretario Técnico del Gabinete de la Oficina de la Presidencia, Carlos Torres Rosas; el Comandante de la II Región Militar, Gral. Div. D.E.M. Celestino Ávila Astudillo; el Comandante de la 2/a Zona Militar, Gral. Brig. Saúl Luna Jaimes; el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Baja California, Gral. Brig. D.E.M. Francisco Javier Hernández Almanza y la Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo.