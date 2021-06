AMLO asegura que finiquitará deuda de maestros

Al reafirmar su apoyo incondicional al pueblo de Baja California, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que pronto habrá un mecanismo para la regularización de "carros chocolates", que es una sentida demanda en esta región del país, además estableció el compromiso de finiquitar la deuda que anteriores gobiernos dejaron con el magisterio, tema que el actual gobierno estatal le ha hecho frente.



Al encabezar el evento "Acciones de Mejoramiento Urbano" en la colonia Sánchez Taboada de Tijuana, en lo que fue su último evento de esta "gira presidencial" por Baja California, el mandatario de la nación, externó: " Tiene razón lo que dice Jaime (Bonilla Valdez), cuando vengo a Baja California vengo contento y me voy feliz".



En su intervención, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, hizo saber al presidente de México que esta gira "conmovió e hizo feliz a mucha gente" ,donde tuvo la oportunidad de acompañarlo a recorrer el Estado, iniciando por Mexicali y culminando en Tijuana, no sin antes dejar de pasar por el recién creado municipio de San Quintín, "tan pegado al corazón del presidente".



"Las actividades que hemos tenido a lo largo de nuestra gestión, hemos tratado de enfocar y trabajar lo máximo, cuando menos aguantarle el ritmo a usted Presidente, yo informo todos los días a mi Estado, como usted lo hace cotidianamente, incluso en los tiempos que nos pegó el Covid, no flaqueamos, seguimos informando al Estado de lo que estaba pasando", compartió.



El mandatario bajacaliforniano, enfatizó que el gobierno del Estado ha establecido programas importantes de la mano con la Federación, por ejemplo el programa de "Desayunos calientes" gratuitos para infantes de preescolar y primaria, que se elevó a rango constitucional y que había sido un compromiso de campaña, destinando para ello 300 millones de pesos.



También, destacó su iniciativa para apoyar bimestralmente con una pensión a personas menores de 39 años (de 30 a 67 años) con alguna discapacidad permanente.



"Se han cubierto miles de millones a maestros con pagos que dejaron pendientes gobiernos anteriores, estamos cumpliendo, liquidamos la deuda histórica con la UABC, les donamos el centro de gobierno, a cambio, aumentaron la matrícula de medicina con 3,500 espacios", dijo el mandatario estatal.

En tanto, Andrés Manuel López Obrador externó su gratitud así como felicidad por estar en Baja California y la coordinación que existe entre los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y municipal) por el trabajo hecho en la colonia Sánchez Taboada; "se seguirá ayudando a quienes por necesidad construyeron sus casas en zonas de riesgo, para ofrecerles opciones, alternativas, para que puedan estar seguras con sus familias".

Informó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realizó un censo donde se detectó a 200 viviendas en situación de riesgo, “a esas 200 familias les digo que les vamos a ayudar, para que lo más pronto posible puedan tener un terreno seguro y que no corran ningún riesgo”.“Vamos a llevar a cabo un programa de mejoramiento en colonias de Rosarito igual que en Tijuana, pero allá vamos a iniciar con el abasto de agua que es indispensable y necesario, esa tarea le queda a Román Meyer Falcón y la autorización del presupuesto necesario, va a estar a cargo de la subsecretaría de Hacienda, para tener el apoyo que se requiera para la introducción de agua, ya sea perforando pozos o llevando el agua con redes nuevas", adelantó el presidente.



Por su parte el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, expresó en Tijuana es el segundo año consecutivo que se llevan a cabo obras de mejoramiento urbano; ya son más de 19 obras, más de 950 acciones de viviendas que se rehabilitaron, generando más de 5 mil empleos de forma directa en estas comunidades.



El funcionario federal, dijo que el presidente ha pedido focalizar las acciones en colonias con alta marginación, además, confía en que los próximos gobiernos locales den continuidad a este programa en operación y mantenimiento de los espacios que se han rehabilitado.