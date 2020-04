A pesar de ser cuaresma, baja la venta de pescados y mariscos

Vendedores de pescado y mariscos en Tijuana reportan una caída en las ventas de hasta un 40%, comparando esta semana santa con la de 2019, por las lluvias que se han presentado en la ciudad y la contingencia sanitaria por el coronavirus.

Los comerciantes de la calle Flores Magón en el centro de la ciudad reportaron que desde el jueves santo, que es el día con más ventas, tuvieron una reducción de su clientela de hasta un 60%, ya que generalmente llegan atender hasta un mil personas en estas fechas aseguraron.

Ángel Cárdenas, encargado de la pescadería El Pescador, contó que la venta no ha sido la misma que el año pasado por culpa de la pandemia, que se esperaba una afluencia de 700 personas o más y apenas hubo un 40% de estas.

Por otra parte Juan José Figueroa, gerente de pescadería Sinaloa, también reportó que hubo una baja en sus ventas de entre un 65% y 40% de lo que están acostumbrados a vender en esta época.

Cómo no hay trabajo, la gente no tiene ingresos y no todos tienen para comprar. ahora que con la enfermedad la gente tampoco puede salir y eso nos pega a los que seguimos vendiendo, se notó mucho este jueves santo”, dijo.